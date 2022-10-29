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Haberler İzmir İzmir'de esrar yüklü kamyona şok operasyon! Çuvallarca uyuşturucu ele geçirildi!

İzmir'de esrar yüklü kamyona şok operasyon! Çuvallarca uyuşturucu ele geçirildi!

İzmir'in Menemen ilçesine yüklü miktarda uyuşturucu geleceği ihbarını alan narkotik ekipleri alarma geçti. Düzenlenen operasyon sırasında durdurulan şüpheli kamyondan 203 kilogram 950 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Diğer yandan, gözaltına alınan şüpheli S.M., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

29.10.2022, 10:10

İzmir’de esrar yüklü kamyona şok operasyon! Çuvallarca uyuşturucu ele geçirildi!

İzmir'in Menemen ilçesinde durdurulan bir kamyonda 203 kilogram 950 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle, kente doğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Menemen Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde düzenlenen operasyonda Menemen ilçesinde bir kamyon durduruldu. Kamyonda yapılan aramalarda çuvallar içerisinde 203 kilogram 950 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Öte yandan, operasyon sonucunda gözaltına alınan S.M. isimli şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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