İzmir elektrik kesintisi 30 Ekim Pazar

GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli kesintilerin olacağı araştırılıyor. İşte İzmir'de kesinti yaşanacak ilçeler...
GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli kesintilerin olacağı araştırılıyor. İşte İzmir'de kesinti yaşanacak ilçeler...
BAYINDIR
30.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GENCER VE YAĞCIKAVAĞI MEVKIILERININ TAMAMI VE SADIKPAŞA MAHALLESI DUTLUKUYU MEVKII BIR BÖLÜMÜ İLE ENERJI ALAN ÖZEL TRAFOLARDA
30.10.2022 13:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ERGENLI, DEREKÖY, KIZILOBA, SARIYURT, HISARLIK VE ALANKIYI MAHALLERI TAMAMI İLE ENERJIŞ ALAN ÖZEL TRAFOLARDA
BERGAMA
30.10.2022 09:30 14:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ALİBEYLİ MAHALLESİ ALİBEYLİ SLM TR 6 VE CİVARLARI
30.10.2022 09:30 17:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ZEYTİNDAĞ MAHALLESİ HALİMAĞA SLM TR VE CİVARLARI
30.10.2022 09:30 17:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ZEYTİNDAĞ MAHALLESİ GALİP GEÇİDİ SLM TR VE CİVARLARI
30.10.2022 10:00 12:00 OG ARIZ AONARIM BAKIM NEDENİYLE SAĞANCI TARIMSAL VE İŞLETMELER
30.10.2022 13:00 14:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE FATİH MAHALLESİ OTOGAR KARŞISI GEZERLER CİVARI-LABELLA OTEL ARKALARI
BORNOVA
30.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANLAR MAHALLESİ,1553,1555,1556,1559,1558 SOKAKLAR VE CİVARI
30.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIMDİRİK MAHALLESİ,SANAYİ CADDESİ,ÜNİVERSİTE CADDESİ,366,366/1,367/1, SOKAKLAR CİVARI
30.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EĞRİDERE, KARAÇAM MAHALLELERİ,İSTANBUL CADDESİ,KARAÇAM YOLU,KARATEPE MEVKİİ, EĞRİDERE BORNOVA TM TESİSİLERİ,KARATEPE TELSİZ RÖLE İSTASYONU, JANDARMA TELSİZ RÖLESİ,KARATEPE TELEKOM BAZ İSTASYONU,TRT,ASELSAN, TURKCELL BAZ İSTASYONU, VAKKOROMA, SKY TV, YENİ TV,AKRAFM,RADYO 35, BAŞAK FM, EGE YAYINCILIK, KORDON FM, YILDIZ RADYO,METEOR FM, CAN RADYO, KAPİTAL RADYO,MERHABA RADYO,ÖZMEN TV,BATI ANADOLU ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜ, BP KAVUKLAR BENZİN İSTASYONU KARAÇAM KÖY GİRİŞİ KARŞISI MANİSA YOLU,YASEMİN TARIM KARAÇAM KÖYÜ,KARAÇAM SU POMPA,ORMAN DEPOLARI KARAÇAM KÖYÜ,TURKCELL İLETİŞİM AŞ.EĞRİDERE BAZ İSTASYONU VE CİVARLARI, ERZENE MEZARLIĞI, BORNOVA MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ,AVEA İZYUVA OTOBÜS SON DURAĞI, VODAFONE,MTA, DOSTLAR SİTESİ,VEBAŞ,MURTAZA ALP
30.10.2022 09:10 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARACAOĞLAN MAHALLESİ,KEMALPAŞA CADDESİ,AYDINLAR CADDESİ VE 6170 SOKAKLAR CİVARI
30.10.2022 09:20 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIMDİRİK MAHALLESİ,SÜVARİ CADDESİ,159,160,157,172,175,153,171 SOKAKLAR VE CİVARI
30.10.2022 09:30 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ NALDÖKEN MAHALLESİ,ANKARA ASFALTI YAN YOLU SOKAKLAR VE CİVARI
30.10.2022 12:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANLAR MAHALLESİ,1580,1543,1551,1554,1553,1550 SOKAKLAR VE CİVARI
30.10.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÖKDERE MAHALLESİNİN TAMAMI, IŞIKYEM,ÜMİT DOĞAN,FLORAPLAST,MUSTAFA ŞANLI, ADNAN SAYGIN PLST.,ASAY METAL,GÜNAK PLASTİK,MUSTAFA ARSLAN, İLKAY MATBAA, AHMET BARSBAY, NAMETULLAH ERDOĞAN,ALİ KILIÇ,ERTAN ERİŞEN, SARIKAVAK SOĞ.,TEZEL LOJ.,CENGİZ TOKUŞ,YERSU MAK.,SAMSAN,KUTLUTAŞ, BEĞEN AMBALAJ,ÜLKÜCAN AYAKKABI MALZEMELERİ,SABANCI AYAKKABI, DEMSER, MEHMET ÖZER ODAMAN,BVİN PVC, ELİF KILIÇ,YAMANTAŞ,BİLAL ARSLAN,İBB GÖKDERE HAYVAN BARINAĞI,EGEMENLİK MAHALLESİNDE İTFAİYE,İZGEP, İBB VETERİNERLİK
BUCA
30.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEYHAN MAHALLESİ,661,659/1,630,662,662/3 SOKAKLAR VE CİVARI
30.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEYHAN MAHALLESİ,719,719/1,718,718/1,645 SOKAKLAR VE CİVARI
30.10.2022 12:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HÜRRİYET MAHALLESİ,464/1 SOKAK VE CİVARI
30.10.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZAFER MAHALLESİNDE BULUNAN KUTLUTAŞ DİLİNGHAN, 29 EKİM MAHALLESİNDE BULUNAN TCK
ÇİĞLİ
30.10.2022 13:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YENİ MAHALLE,8762/2-8762/1-8761-8764/5-8208,8762,8206,1671-1671/1 SOKAKLAR VE CİVARLARI
FOÇA
30.10.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİ FOÇA FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ CENGİZ TOPEL, YILDIRIM BEYAZIT CADDELERİ, EBRU, PORTAKAL, POYRAZ, YILDIRIM, ZEYTİNDALI, ZÜMRÜT SOKAKLAR VE CİVARLARI
GAZİEMİR
30.10.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOKUZ EYLÜL MAHALLESİ,KAHRAMANLAR CADDESİ,MENEKŞE,334,335,336,337, SOKAKLAR VE CİVARI
30.10.2022 13:10 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOKUZ EYLÜL MAHALLESİ,KAHRAMANLAR,ULAŞTIRMA CADDELERİ,MENEKŞE,ÇİÇEK, 331 SOKAKLAR VE CİVARI
30.10.2022 13:20 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOKUZ EYLÜL MAHALLESİ,KAHRAMANLAR,AKÇAY CADDELERİ,340,341,342,343 SOKAKLAR VE CİVARI
KARABAĞLAR
30.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇALIKUŞU MAHALLESİ,3269-5701-5701/2,3-5741 SOKAKLAR VE CİVARI
KARABURUN
30.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARABURUN MERKEZ DM - İSKELE FIDERI , MIGROS , ASYA OTEL , DENIZ LOJMANLARI, BAKSAT SITESI , GÖKÇE DENIZ SITESI , BÜYÜKKENT SITESI , AKVARYUM SITESI, BAKSAT SITESI , BELEDIYE GES , BELEDIYE , BODRUM MEVKII TAMAMAI , MERKEZ TAMAMI , KUYUCAK TAMAMI , LIMAN CAADESI , ASLANBURNU CADDESI , BURGAZ CADDESI , ALMAN KOYU TAMAMI , İSKELE MERKEZ TAMAMI, DOLUNGAZ MEVKII TAMAMI ,
KARŞIYAKA
30.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAMANLAR MAHALLESİ,TS ENDÜSTRİYEL, KARŞIYAKA GENÇLİK MERKEZİ, İZMİR B.Ş.B. BİLGİ AĞLARI, T.T RÖLE
MENDERES
30.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÜNER MAH.
MENEMEN
30.10.2022 09:00 15:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE KARAGÖL, GÖKTEPE, AYVACIK, BEYKÖY, ALANİÇİ, KARAORMAN, ÇALTI, BAĞCILAR MAHALLELERİNİN TAMAMI, SABAHAT AKŞİRTAY OTİZM EĞİTİM ÖZEL, YİRBİRİNCİ YÜZ YIL ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ, ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
30.10.2022 09:00 15:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE SÜLEYMANLI, GÖRECE, İĞNEDERE, TELEKLER, BOZALAN, TURGUTLAR MAHALLERİNİN TAMAMI, İZ-SU POMPALARI, ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
30.10.2022 09:30 15:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE EMİRALEM, HASANLAR, İĞNEDERE, GÖRECE TARIMSAL ABONELER VE CİVARLARI
30.10.2022 13:00 15:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE MERMERLİ MAHALLESİ-İNKLAP CADDESİ-BÜLENT ECEVİT BULVARI-1408 SK.-1409 SK.-1411 SK. VE CİVARLARI
30.10.2022 14:00 16:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE İNCİRLİPINAR MAHALLESİ-109 SK.-109/1 SK.-108 SK.-114/1 SK.-112 SK.-106/1 SK.-115 SK.-105 SK. VE CİVARLARI
31.10.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE İNCİRLİ PINAR MAHALLESİ TURGUT ÖZAL BULVARI - 9012- 107 SOKAK VE CİVARLARI
ÖDEMİŞ
30.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HÜRRIYET MAH. BAYRAMKUYU MEVKII
SELÇUK
30.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 14 MAYIS MAH. ZAFER MAH. TAMAMI ATATÜRK MAH. CUMHURIYET MAH .BIR BÖLÜMÜ
30.10.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İSABEY MAH.ATATÜRK MAH.CUMHURIYET MAH. BIR BÖLÜMÜ VE EFES ÜST KAPI-MERYEMANA EVI CIVARI VE AYDIN YOLU ÜZERI ÖZEL TRAFOLAR
TİRE
30.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAHRAT VE GÖKÇEN MAHALLELERININ TAMAMI