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Haberler İzmir Kemalpaşa'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Kemalpaşa'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde polis ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA

30.10.2022, 19:33

Kemalpaşa’da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Örnekköy Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapılacağı bilgisine ulaşan polis ekipleri, şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu Yeşillik Caddesi üzerinde bulunan ormanlık alanda olduğu tespit edilen 2 şüpheli, yanlarındaki satışa hazır halde ayrı ayrı paketlenmiş toplam 500 gram esrar maddesi ve 1 adet hassas tartı ile yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.K. ve Ş.S. isimli şahıslar emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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