Tire’nin Neron’u iş başında

Boynuyoğun, Işıklı, Çiniyeri, Dereli, Kürdüllü ve Peşrefli köyleri kırsalında yaklaşık 1 haftadır geceleri zeytin bahçelerinde başlayan esrarengiz yangınlar yöre halkını tedirgin ediyor.



HER GECE KABUS YAŞADIK

Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çıkarılan yangınlar yüzünden köylüler zeytin bahçelerinde nöbet tutarken jandarma ve itfaiye ekipleri ise uykusuz geceler geçiriyor. Yangınların 1 hafta önce başladığını belirten köylüler, "Söz konusu alanlar asırlık zeytin ağaçları ile dolu. Yangıların çoğu gece ortalıktan el ayak çekildikten sonra başlıyor. 22.00 ile 05.00 saatleri arasında köy kırsalındaki zeytinlikler kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bilinçli şekilde yakılıyor. İtfaiye ve köylüler el ele vererek gece boyunca çıkan yangınlarla boğuşuyoruz. Geçim kaynağımız zeytin bahçelerini kim veya kimler niye yakmak istesin? İnanın psikolojimiz bozuldu. Çoluk çocuk perişan haldeyiz. Yüzlerce zeytin ağacımız zarar gördü" diye konuştular.





1 KİŞİ GÖZALTINDA

Tire Jandarması, yangınların görüldüğü toplam 6 köyün kırsalında geniş güvenlik önlemleri aldı. Kilit noktalarda devriye gezen ve nöbet tutan ekiplerin çabası sonuç verdi. Güvenlik güçleri önceki gece yine arazide çıkan bir yangının ardından bölgede 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlı, ifadesi alınmak üzere Tire Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

NADİR UYSAL