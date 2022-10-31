Belediyeden motor yağı çalan personeller yakalandı

Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama yaptıkları sırada şüpheli bir aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada, piyasa değeri 60 bin TL olan 50 teneke motor yağı bulundu. Yağların Seferihisar Belediyesi deposundan çalındığı ortaya çıkınca, araç içerisinde bulunan şüpheli K.T. gözaltına alındı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla yapılan araştırmalarda, şüpheli K.T.'nin Seferihisar Belediyesinde depo çalışanı olduğu ve belediyeye ait depodan motor yağlarını çalıp sattığı tespit edildi.





Öte yandan, Seferihisar Belediyesi depo sorumlusu S.T.'nin de hırsızlıkla ilgisi olduğu ve olay günlerine ait kamera kayıtlarını sildiği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilen şüpheliler K.T. ve S.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.