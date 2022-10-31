İzmir’in yaraları sarılıyor! Depremzedeler için güvenli konut ve iş yerleri inşa edildi

İzmir, 30 Ekim 2020'de 6,6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. 2020 yılında dünyada meydana gelen depremler arasında en ölümcül deprem olarak kayıtlara geçen doğal afet, 117 kişinin ölümüne ve binden fazla kişinin de yaralanmasına neden oldu. Depremden en fazla etkilenen bölgeler, merkez üssüne yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Bayraklı ve Bornova ilçeleri olmuştu. Depremin ardından 9 bina tamamen yıkılmış veya ağır hasar görmüştü. Türkiye'nin büyük bir seferberlik gösterdiği deprem bölgesinde AFAD, AKUT, Jandarma Arama ve Kurtarma timleri, sivil toplum kuruluşları ve belediyelerden ekiplerin yer aldığı 7 binin üzerinde görevli, gece gündüz enkaz altındaki vatandaşları kurtarmak için adeta zamanla yarışmıştı.





'BÜYÜK DÖNÜŞÜM BAŞLADI'

Facianın 2. yıldönümünde kentte anma etkinlikleri yapılırken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından, "2 yıl önce bugün! Saat 14.51! 16 saniye! Hiç bir anını unutmadan İzmir'imizde depremin izlerini silmeye çalıştık. Başlattığımız büyük dönüşümle yavrularımızın geleceğe güvenle bakacakları okullar; hemşerilerimizin sağlıkla oturup çalışacağı ev, iş yerleri inşa ettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Allah memleketimize bir daha deprem acısı yaşatmasın" paylaşımında bulundu.





HAK SAHİPLERİNE VERİLİYOR

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre Bayraklı ilçesinde bin 404 konut ve 289 iş yeri inşa edilerek hak sahiplerine teslim edildi. Devam eden 2 bin 816 konut ve 60 iş yeri inşaatlarının ise yıl sonuna kadar hak sahiplerine teslim edileceği duyuruldu. Deprem bölgesinde 5 bin 61 konut, 357 iş yeri, 8 derslikli anaokulu, 24 derslikli ilköğretim ve ortaöğretim okulu, sağlık tesisi, 2 cami ve genel altyapı ihalesi gerçekleştirildiği belirtildi. Rezerv alanda 3 bin 657 konut, 68 iş yeri ve 8 derslikli anaokulunun da ihaleleri yapıldı. 397 konut ve 2 iş yerinin hak sahiplerine teslim işlemleri başladı. 444 konut, 6 iş yeri ve genel altyapı işlerinin ise iskân ve abonelik işlemleri devam ediyor.

ÇALIŞMALAR BAŞLAMIŞTI

Depremin ardından bölgede hasar tespit çalışması yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, 9 bin 49 yapının depremden etkilendiğini tespit etmiş 35 binanın ise acil yıkılmasına karar vermişti. Hasar tespit çalışmalarının ardından hızla işlemlere başlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı depremin 2. yıl dönümünde konut, iş yeri ve okulları hak sahiplerine teslim etmeye başladı.

NİDA ALADAĞ