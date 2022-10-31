Öldüren kazanın şoförü engelliymiş

Geçtiğimiz Şubat ayında İzmir'den Kapadokya'ya 19 Şubat'ta gezi için gidenleri taşıyan Metin Çetintaş yönetimindeki tur otobüsü, Konya- Aksaray kara yolunun 54'üncü kilometresinde sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. 46 yolcunun bulunduğu otobüste Nazan Uysal, Aslıhan Akdoğan, Mehmet Alçık, Mustafa Karakan, Büşranur Kaçan ve Yasemin Özkan hayatını kaybederken, 28 kişi yaralandı. Hafif yaralanan sürücü Metin Çetintaş, tedavisinin ardından çıkarıldığı Konya nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



KOLUNU KULLANAMAZ!

Soruşturma kapsamında emniyet tarafından hazırlanan sürücü belgesi araştırma raporu, dosyaya girdi. Raporda, sürücünün üst aramasında SRC belgesi, B ve E sınıfı ehliyet ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 2015 yılında verilmiş yüzde 47 engel oranını belirten ve sürekli olarak geçerliliği bulunan engelli kimlik kartı bulunduğu belirtildi. Sol dirsek ve el bileği arasında çift kırık, sol boyun femur kemiğinde kırık, dirseğinde sinir sıkışması ve akciğer rahatsızlığı nedeniyle verilen engelli raporunda, Çetintaş'ın sol kolunu uzun süreli işlerde kullanamayacağı da belirtildi.



Ölenlerden 26 yaşındaki Aslıhan Akdoğan'ın ailesinin avukatı Durmuş İlhan, otobüsü kullanan şoför ve araç sahibinin yanıltıcı beyanlar verdiğini iddia etti.



ENGELİNİ BİLDİRMEDI

Sürücünün, engelli raporunu aldıktan sonra B ve E sınıfı ehliyetinin geçerliliğini kaybettiği, buna rağmen trafik tescil birimine bildirim yapmadığı ve engelli ehliyeti almak için müracaatta bulunmadığının tespit edildiği belirtildi. Ayrıca plaka tanıma sistemi kameralarından elde edilen görüntülerde sürücünün sol eliyle direksiyon simidini tam olarak kavrayamadığının görüldüğü ve sürücü belgesinin iptal edilmesi gerektiği tespiti raporda yer aldı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, Selçuk Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nın, Çetintaş'ın var olan engelin dışarıdan fark edilemeyeceği ve otobüsü kullanmasına engel bir halinin bulunmadığı yönündeki raporuna yer verildi.