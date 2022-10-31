Tireliler önlem alınca Neron bu kez yakamadı

Tire'nin, "Neron'u", alevli altı gecenin ardından ilk kez ortaya çıkmadı. İlçeye bağlı Boynuyoğun, Işıklı, Çiniyeri, Dereli, Kürdüllü ve Peşrefli köyleri kırsalında geceleri zeytin bahçelerinde başlayan esrarengiz yangınlar uzun bir aranın ardından önceki akşam yaşanmadı. Teyakkuza geçen jandarma bölgede olağanüstü güvenlik önlemleri alırken, köylüler ve itfaiye ekipleri de ilk kez rahat bir gece geçirdi.





KÖYLÜLER ÇOK TEDİRGİN

Kabus dolu gecelerin bir an önce bitmesini istediklerini belirten köylüler, "Geceleri, zeytin bahçelerinde nöbet tutarak geçiriyoruz. Arazide, adeta her çalının ardında tedbir alan güvenlik güçleri bölgede kuş uçurtmuyor. Önceki gece hiçbir köyden yangın haberi gelmedi. İnşallah bu son olur da bir daha böyle olaylar yaşamayız" dediler. Jandarmanın bölgede önceki gece gözaltına aldığı şüphelinin ise ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Köylüleri tedirgin eden seri yangınlar yaklaşık 1 haftadır devam ediyordu. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler gece ortalıktan el ayak çekildikten sonra gözlerine kestirdikleri zeytin bahçelerinde kasıtlı yangınlar çıkarıyorlardı. Yangınlara köylüler ve itfaiye anında müdahale etse de alevler yüzlerce zeytin ağacına zarar verdi.



■ NADİR UYSAL