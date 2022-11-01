Boztepe: Çiğli’de arsa spekülatörlerine kanmayın

İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu Üyesi ve Çiğli Belediyesi Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, ilçe genelinde bazı yerlerde spekülatörler tarafından arsalar üzerinde oyunlar oynandığını söyledi. Boztepe, Çiğli Belediyesi'nin kent genelinde farklı noktalarda yaptığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli yürüttüğü revizyon imar planları sürerken, bazı isimlerin vatandaşın kapısını çalarak çeşitli vaatlerde bulunduğunu ifade etti.



Hüsnü Boztepe, Çiğli'de bazı kişilerin arsalar üzerinden rant kazanmaya çalıştığını söyledi.



'12 KAT ALACAĞIM DİYENLER'

"Çiğli'de ne yazık ki birtakım kişiler türedi" diyen Boztepe, "Yerel emlakçılar ve işbirlikçileri vasıtasıyla hareket eden bu isimler 'belediye 7 kat imar veriyor, ben 12 kat alacağım' gibi söylemlerle hareket etmeye başladı. İlçe belediyesini ve büyükşehir belediyesini devre dışı bıraktığını ima edenler, Ankara'da güya bakanlık yetkilerini devralmış gibi sözler veriyor. Yıllardır düzenleme ve imar çalışması bekleyen vatandaşlarımız kandırılmaya çalışılıyor. Çiğli Köyiçi Mahallesi'nde bulunan Bahçelik Mevkii'ndeki hareketleri, çalışmaları yakından takip ediyoruz. Organize bir şekilde bu harekete girişenler hukuk karşısında hesap verirler" dedi.