Depremde 36 kişiye mezar olan Rıza Bey Apartmanı davasında 2 belediye görevlisi hakim karşısına çıktı

İzmir 13. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk celseye, o dönemde Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekili olarak görev yapan G.E. ve taraf avukatları katıldı. Eski Bornova Belediyesi İmar Müdürü sanık M.A.U. ise duruşmaya gelmedi.

İlk olarak söz alan müşteki avukatları, müvekkillerine davetiye çıkarılmadığını öne sürdü.

Müşteki avukatları ayrıca, mahkemeden dosyanın 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Rıza Bey Apartmanı davası ile birleştirilmesi için "görevsizlik kararı" verilerek nöbetçi ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep etti.

Hakim, birleştirme talebine ilişkin 5. Ağır Ceza Mahkemesine yazı yazıldığını ancak mahkemenin dosyada ilerleme kaydedildiği gerekçesiyle birleşmeye onay vermediğini bildirdi.

Cumhuriyet savcısı da mütalaasında mevcut dosyanın İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen deprem davası dosyasıyla fili ve hukuki bağlantısı olduğunu ancak birleştirme kararının kabul edilmediğini belirterek "birleştirme uyuşmazlığı" nedeniyle dosyanın İzmir Bölge Adliye Mahkemesine gönderilip uyuşmazlığın çözmesini talep etti.

Mahkeme hakimi, savcının mütalaası doğrultusunda karar verip dosyanın 5. Ağır Ceza Mahkemesi ile birleştirilmesi konusundaki uyuşmazlığın çözülmesi için İzmir Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesini hükmetti.

OLAY

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda 36 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi yaralanmıştı.

Binanın yıkılmasında sorumlulukları bulunduğu iddiasıyla 13 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme" suçundan dava açılmıştı.

Belediye görevlileri ile ilgili dosya ise Memur Suçları Soruşturma Bürosuna gönderilmiş 2 belediye görevlisi hakkında hazırlanan iddianame, 13. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

İddianamede, depremin olduğu tarihte Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekili olan sanık G.E'nin, "izinsiz tamiratın tespiti, binanın 3'üncü grup risk kategorisinde yer alması ve 2007 deprem yönetmeliğine göre performans analizi yapılarak sonucuna göre güçlendirme yapılması gerektiği yönünde tavsiye"ye rağmen 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. maddesi hükmü uyarınca gerekli idari işlemleri tesis etmediğine yer verilmişti.

İnşaat mühendisi tarafından hazırlanan statik hesap raporu ve betonarme projesi ile yapı ruhsatını 27 Nisan 1993'te onaylayan eski Bornova Belediyesi İmar Müdürü M.A.U. da sanık olarak yer almıştı.

G.E. ve M.A.U. için ayrı ayrı "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.