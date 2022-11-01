İzmir’de elektrik kesintisi 1 Kasım Salı

GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 1 Kasım Salı İzmir'de kesinti yaşanacak ilçeler...
GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 1 Kasım Salı İzmir'de kesinti yaşanacak ilçeler...
BERGAMA
01.11.2022 09:00 14:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ HASAN ÇELEBİ CADDESİ, FABRİKA CİVARI ATATÜRK MAHALLESİ MTE SOKAK FATİH CADDESİ CİVARLARI
BORNOVA
01.11.2022 10:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ERZENE MAHALLESİ, 15 SOKAK VE CİVARI
BUCA
01.11.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 29 EKİM MAHALLESİ,KABAKÇILAR SOKAK,ATAÜRK CADDESİ,2017,2018 SOKAKLAR VE CİVARI
01.11.2022 13:10 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 29 EKİM MAHALLESİ, ATAÜRK CADDESİ,2119,2120 SOKAKLAR VE CİVARI
ÇİĞLİ
01.11.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET,HARMANDALI MAHALLESİ,MİMAR SİNAN CADDESİ,9602,9603,9607/1, 9607/6 SOKAKLAR VE CİVARI
01.11.2022 10:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BALATÇIK MAHALLESİ,8786,8786/26,8786/7,8786/10 SOKAKLAR VE CİVARI
01.11.2022 10:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YENİ MAHALLE,İSTASYONALTI ,ATAŞEHİR MAHALLELERİ,MAVİKENT, GÖZDEKENT KON. YAPI KOOP., UZMANKENT KONUT YAPI KOOP.,8211/10 ,8211/13-15,8222,8229, 8229/1,8281 SOKAKLAR VE CİVARI
01.11.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATAŞEHİR MAHALLESİ,KENT HASTANESİ,KERVAN CAN İNŞ.,8047/1, 8019/10,8047/1-2,8720,8211/10 SOKAKLAR VE CİVARI,MAVİŞEHİR PETROL
FOÇA
01.11.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE YENİ FOÇA FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ CENGİZ TOPEL CADDESİ,YILDIRIM BEYAZIT CADDESİ, EBRU, PORTAKAL, POYRAZ, YILDIRIM, ZEYTİNDALI, ZÜMRÜT SOKAKLAR VE CİVARLARI
01.11.2022 10:00 12:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE YENİKÖY MAHALLESİ AHMET ÖZTÜRK ÖZEL TRİ ALİ ÖNDER ERDOĞDU ÖZEL TR, MUSTAFA ÖZOKTAŞ ÖZEL TR, AREM TARIM ÜRÜNLERİ ÖZEL TR, FOÇA YAĞ ÖZEL TR, TÜRK TELEKOMİKASYON ÖZEL TR, ADİL AKA TARIM ÖZEL TR, SAYILAN PETROL ÖZEL TR, PERİHAN ALEMDAROĞLU VE CİVARLARI
GAZİEMİR
01.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FATİH MAHALLESİ,ÇAMLIK CADDESİ,PİKNİK ALANI İÇİ ,1179 SOKAKLAR VE CİVARI
01.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BİNBAŞI REŞAT BEY MAHALLESİ,351,395,396,397,397/3 SOKAKLAR VE CİVARI
GÜZELBAHÇE
01.11.2022 14:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MUSTAFA KEMAL PAŞA MAHALLESİ,MİTHAT ÜNAL CADDESİ,2101, 2114,2112,2116, 2118,2120,2103 SOKAKLAR VE CİVARI
KARŞIYAKA
01.11.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MAVİŞEHİR,AKSOY,DONANMACI,TUNA MAHALLESİ ,YALI CADDESİ,1715,1716,1717, 1718,1734,1721, 1724,1726,1741,1742 SOKAKLAR,KARŞIYAKA VAKIFBANK ÖZEL,TÜRK TELEKOM
KİRAZ
01.11.2022 08:45 10:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖRENCIK, SIRIMLI, MAVIDERE VE OLGUNLAR MAHALLELERININ TAMAMI
01.11.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ "İSTIKLAL MAHALLESI BEYAZIT CADDESI 1.BAĞLAR SOKAK, AKŞEMSETTIN KÜME EVELR SULUDERE YOLU CIVARI
01.11.2022 10:45 12:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MERSINLIDERE, SIRIMLI MAHALLELERININ TAMAMI, HALILLER MAHALLESININ DAVULCULAR, AKKEÇILI VE ÇAKICILAR SOKAK VE CIVARLARI (HALILLER KÖK DEN SIRIMLI FIDERI)
01.11.2022 13:15 17:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SAÇLI,YEŞILDERE,ÇATAK,DOKUZLAR,YILANLI MAHALLELERI (VELILER KÖK DEN SAÇLI FIDERI)
KONAK
01.11.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ULUBATLI MAHALLESİ,ADALET CADDESİ-2692-2736-2739 SOKAKLAR VE CİVARI
01.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SELVİLİ MAHALLESİ,4019/9-4019/10-4115-4116-4117-4118-4120-4121 SOKAKLAR VE CİVARI
MENDERES
01.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÖYLER FIDERI KÜNER TR-1 NOLU TRAFO
01.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇILE MAH. ÇAKALTEPE MAH
01.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALTINTEPE MAH. MITHATPAŞA MAH.
MENEMEN
01.11.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE GÜNERLİ MAHALLESİNİN TAMAMI-ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI.
01.11.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KAZIMPAŞA MAHALLESI YÜKSEL KAYAN CADDESI., 2. ISTASYON GEÇIDI., ATATÜRK CADDESI., ATATÜRK GEÇIDI., ŞEHIT ALI İHSAN CADDESI., VE CIVARLARI
ÖDEMİŞ
01.11.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UMURBEY,EMMIOĞLU,ÜÇEYLÜL MAHALLELERININ OVASI
01.11.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YOLÜSTÜ VE OCAKLI MAHALLELERI
SEFERİHİSAR
01.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR ATATÜRK MAHALLESI ÖMÜR BELDESI VE BANKSIS SITESI VE ÖZEL TRAFOLAR.
SELÇUK
01.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET MAH. EŞREF ARNA CAD. VE CIVARLARI ( A KOLU )
TORBALI
01.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HELVACI MAHALLESI TAMAMI, KARAKUYU MAH. MIMAR SINAN CAD. KARABIBER, ÇAMLIK SOKAK VE CIVARI CUMHURIYET MAH 2034,2035,5097 SOKAK. ŞEHITLER MAH TOPRAK SULAMA 2 CIVARI