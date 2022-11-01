Kardeş okulla anlamlı projede buluştular

İzmir'in Bornova ilçesindeki Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri kardeş okullarında eğitim gören özel öğrencilerle birlikte kuş yuvaları hazırlayıp ağaçlara astı. Atölyede birlikte tahta kesip boyayan öğrenciler, üretime katılmanın mutluluğunu yaşadı. Bornova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya İç Mekan Tasarımı Bölümü ile Şehit Hüseyin Dalkılıç Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürlüğü arasında kardeş okul etkinliği yapıldı. Lise öğrencileri atölyede öğrendikleri teknikleri zihinsel engelli öğrencilere öğreterek birlikte kuş yuvası hazırladı. Üretime katılan öğrenciler yaptıkları kuş yuvalarını okul bahçesindeki ağaçlara birlikte astı.

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