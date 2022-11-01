Yenişehir’de pazaryeri bakımsızlıktan dökülüyor

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Konak Belediyesi'nce yıllar önce hizmete açılan Yenişehir'deki kapalı pazaryerinin bakımsız hali görenleri üzdü. Pazaryeri çatısına konulan malzemeler rüzgarın etkisi ile uçup kırılırken, pazaryerinde bulunan ve İZELMAN'a ait yeraltı otoparkı çıkışındaki çöpler görenleri şaşkına çevirdi. Konak Belediyesi'nce 2008 yılında dönemin CHP lideri Başkanı Deniz Baykal tarafından kentin kurtuluş tarihi olan 9 Eylül'de hizmete açıldığı belirtilen ve içerisinde 130 açık tezgah, 96 işyeri ve 76 araçlık otoparkın bulunduğu Tepecik semtindeki Yenişehir Kapalı Pazaryeri, aradan geçen sürede yıprandı.



Çatının zamanla yıpranması sonrası kopan alçı parçalar büyük tehlike oluşturuyor.

Pazarcı esnafı, "Yazın sıcakta, kışın da rüzgarlı ve yağmurlu havalarda pazaryerinin çatısındaki problem nedeni ile mağdur oluyoruz. Önlem alınması için çatıdan kopan parçaların birini yaralaması ya da öldürmesi mi gerekiyor? Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZELMAN şirketi tarafından işletilen Yenişehir Yeraltı Otoparkı çıkışı da atılan pisliklerle dolmuş durumda. Otopark kullanılmadığı gibi pislik, küf içinde. Yetkililerden ilgilenmelerini bekliyoruz" dedi.

METİN BURMALI