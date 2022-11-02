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İzmir'de bekçilerin şüphe üzerine durdurduğu kişiler firari çıktı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen olayda bekçilerin şüphelendiği 2 kişi, cezaevi firarisi çıktı. Kıskıvrak yakalanan şahıslar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

02.11.2022, 15:08

İzmir’de bekçilerin şüphe üzerine durdurduğu kişiler firari çıktı

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, Cumhuriyet Mahallesi Şehit Özpolat Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurdukları bir şahsın üzerinde kimlik olmadığını tespit etti. Tutarsız bilgiler vererek şüpheli tavırlar sergileyen kişinin ülke genelinde aranması bulunan, uzun zamandır cezaevi firarisi olan ve çeşitli hırsızlık suçlarından 26 yıl 5 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.U.(34) olduğu tespit edildi. Bekçi ekipleri tarafından gözaltına alınan O.U., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Bekçiler, Kimyacı Sokak üzerinde de durumundan şüphelenilerek durdurmuş oldukları H.Ş. (45) isimli şahıs hakkında da 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğunu tespit etti. H.T. yakalanarak gözaltına alınırken, zanlının ayrıca başta uyuşturucu madde ticareti yapmaktan, uyuşturucu madde kullanmaktan ve hırsızlık gibi suçlardan çok sayıda kaydının olduğu tespit edildi. H.Ş., adliyedeki işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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