İzmir’de elektrik kesintisi 2 Kasım Çarşamba

Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 2 Kasım Çarşamba İzmir elektrtik kesintisi detayları...
Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 2 Kasım Çarşamba İzmir elektrtik kesintisi detayları...
ALİAĞA
02.11.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE YENİ MAHALLE HÜRRİYET CADDESİ, CENGİZ TOPEL, 112 AÇİL SERVİS CADDESİ DDY ÖZEL TRAFO VE Cİ
BUCA
02.11.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKINCILAR MAHALLESİ,KOŞUYOLU CADDESİ BİRBÖLÜMÜ-506-334-304-328 SOKAKLAR VE CİVARI
DİKİLİ
02.11.2022 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KIZILÇUKUR MAHALLESİ VE CİVARI
FOÇA
02.11.2022 10:30 18:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE "YENİ FOÇA -CENGİZ TOPEL CADDESİ,YILDIRIM BEYAZIT CADDESİ-EBRU,PORTAKAL,POYRAZ,YILDIRIM,ZEYTİNDALI,ZÜMRÜT SOKAKLAR VE CİVARI"
GAZİEMİR
02.11.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FATİH,DOKUZ EYLÜL,MENDERES MAHALLELERİ,ATATÜRK ,EGE CADDELERİ,SHELL BENZİN İST. KARŞISI, DEDEOĞLU UN FABRİKASI.1147 SOKAK,BETA KONFEKSİYON,VOLT
02.11.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKTEPE MAHALLESİ,AKÇAY CADDESİ, ALTAN AYDIN KÖŞE
02.11.2022 12:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BEYAZEVLER,DOKUZ EYLÜL MAHALLESİ,AKÇAY,KAHRAMANLAR CADDELERİ,FIRAT SİTESİ,SÜLEYMAN SERT,ÇİÇEK,161,162,163,164, 165,166,175,342,361,362,364,365 SOKAKLAR
02.11.2022 15:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOKUZ EYLÜL,BEYAZEVLER MAHALLELERİ,ULAŞTIRMA CADDESİ ,METİN TAŞKIN SİTESİ CİVARI, 322,323, 324, 325, 326, 327,331,332, ÇİÇEK,MENEKŞE,334,335,345 SOKAKLAR,S.S ATALAY YAPI KOOP. , MİRAY GİYİM SANAYİ, ALAATTİN TUZCUOĞLU, ERYILDIZ TEKSTİL,FIRAT TEKSTİLULAŞTIMA OKULU
KARŞIYAKA
02.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ,ALİM DAĞHAN CADDESİ,6620,6715,6716,6719/1,6713, 6634/1,6719,6720, 6653 SOKAKLAR VE CİVARI
02.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ,6715,6730,6653/3 SOKAKLAR VE CİVARI
02.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ,6648,6620,6646,6647,6643,6640,6644,6642 SOKAKLAR VE CİVARI
02.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FİKRİ ALTAY MAHALLESİ,6235/1,6184,6184/2,6235/1,6197,6196,6238 SOKAKLAR VE CİVARI
02.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ,6701,6678,6677 SOKAKLAR VE CİVARI
02.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ,6601,1595,6602,6614 SOKAKLAR VE CİVARI
02.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ,6719,6645/4,6657,6645/3,6645/2 SOKAKLAR VE CİVARI
02.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ,6701,6710 SOKAKLAR VE CİVARI
02.11.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKSOY MAHALLESİ,FAZILBEY CADDESİ,1751,1748,1753 SOKAKLAR VE CİVARI
02.11.2022 13:10 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKSOY MAHALLESİ,SARCAR MARUFLU,FAZILBEY CADDESİ,1704,1728 SOKAKLAR VE CİVARI
02.11.2022 13:20 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖRNEKKÖY MAHALLESİ,7563/2,7562,7561,7563 SOKAKLAR VE CİVARI
KARABAĞLAR
02.11.2022 09:10 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ,İNÖNÜ CADDESİ-325-326-327-328-329-330-355-454-455-502/2-506 SOKAKLAR VE CİVAR
KİRAZ
02.11.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OVACIK MAHALLESI KURTALAN SOKAK TR-7
KONAK
02.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATİLLA MAHALLESİ,453-466-471-479-485-489 SOKAKLAR VE CİVARI
MENDERES
02.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARAKUYU MAH.
MENEMEN
02.11.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KAZIMPAŞA MAHALLESI YÜKSEL KAYAN CADDESI., 2. ISTASYON GEÇIDI., ATATÜRK CADDESI., ATATÜRK GEÇIDI., ŞEHIT ALI İHSAN CADDESI., VE CIVARLARI
SEFERİHİSAR
02.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR TURABIYE MAHALLESI DEÜ SEFERIHISAR, SEFERIHISAR DEVLET HAST. ÖZEL TRAFOLAR
TİRE
02.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MAHMUTLAR MH.KIRSALI - KARATEKKE MAH. KIRSALI-TOKI MAH. KIRSALI-TOKATBAŞI MAH. KIRSALI-YUSUFLU MH.KIRSALI-TIRE BIYOGAZ TESISI - GRB SULAMA TRAFOLARI-ÖZEL TRAFOLAR