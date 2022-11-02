İzmir’de elektrik kesintisi 2 Kasım Çarşamba

KARŞIYAKA

02.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ,ALİM DAĞHAN CADDESİ,6620,6715,6716,6719/1,6713, 6634/1,6719,6720, 6653 SOKAKLAR VE CİVARI

02.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ,6715,6730,6653/3 SOKAKLAR VE CİVARI

02.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ,6648,6620,6646,6647,6643,6640,6644,6642 SOKAKLAR VE CİVARI

02.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FİKRİ ALTAY MAHALLESİ,6235/1,6184,6184/2,6235/1,6197,6196,6238 SOKAKLAR VE CİVARI

02.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ,6701,6678,6677 SOKAKLAR VE CİVARI

02.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ,6601,1595,6602,6614 SOKAKLAR VE CİVARI

02.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ,6719,6645/4,6657,6645/3,6645/2 SOKAKLAR VE CİVARI

02.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ,6701,6710 SOKAKLAR VE CİVARI

02.11.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKSOY MAHALLESİ,FAZILBEY CADDESİ,1751,1748,1753 SOKAKLAR VE CİVARI

02.11.2022 13:10 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKSOY MAHALLESİ,SARCAR MARUFLU,FAZILBEY CADDESİ,1704,1728 SOKAKLAR VE CİVARI

02.11.2022 13:20 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖRNEKKÖY MAHALLESİ,7563/2,7562,7561,7563 SOKAKLAR VE CİVARI

