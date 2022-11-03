Bayındırlı gençlerden örnek bir proje

Bayındır Gençlik Merkezi'nin geliştirdiği örnek proje ile toplanan artık yemekler gönüllü gençler tarafından işlenerek sokak hayvanları için hazır mama haline getiriliyor. Vakumlu paketlerde 6 ay raf ömrü kazanan mamalar sokakta yaşayan canlar için her gün kent içinde belirlenen 30 mama kutusuna bırakılıyor. 'Fırında Pişer Can Dostların Midesine Düşer', adını taşıyan projeye ilçede ilgi çığ gibi büyüyor. Kısa sürede toplumun tüm kesiminden destek bulan projeyi hızla geliştirme kararı aldıklarını belirten Bayındır Gençlik Merkezi Müdürü Erdal İnce, "Proje, merkezimizde görev yapan çalışanımız Gamze Varlık'lıya ait. 1 kedi ve 2 de sokak köpeğinin gönüllü olarak bakımını üstlenen arkadaşımız tam bir hayvan dostu" dedi.



■ NADİR UYSAL (ÖZEL HABER)

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