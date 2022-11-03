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Haberler İzmir FETÖ’nün Karşıyaka imamı yakalandı! İzmir'de örgüte bir darbe daha

FETÖ’nün Karşıyaka imamı yakalandı! İzmir'de örgüte bir darbe daha

Son dakika... İzmir’de FETÖ/PDY terör örgütü yapılanmasında Karşıyaka imamı olarak faaliyet yürüten M.A. polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

DHA

03.11.2022, 17:31

FETÖ’nün Karşıyaka imamı yakalandı! İzmir’de örgüte bir darbe daha
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Emniyet İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütü İzmir yapılanmasında, Karşıyaka imamı olarak faaliyet yürüten 'Muaz' kod adlı M.A'.'yı düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan M.A.'nın geçmiş yıllarda Kahramanmaraş bölge talebe mesullüğü, Bitlis esnaf mesullüğü yaptığı belirtildi. M.A'nın, polisteki ifadesinde Karşıyaka'da esnaflardan 'himmet' adı altında büyük paraların toplandığını söylediği bildirildi. M.A.'nın polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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