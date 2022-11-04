Borsada yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık! 4 ilde İzmir merkezli operasyon

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyadan verdikleri vaatlerle dolandırıcılık yapan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, yürüttükleri teknik çalışmanın ardından İzmir, Batman, Siirt ve Bursa'da belirlenen adreslere baskın düzenledi. 6 şüphelinin yakalandığı adreslerde yapılan aramalarda yüzlerce mağdura ait kredi kartı ve kimlik bilgilerinin de bulunduğu çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.





SAHTE DEKONT DÜZENLEMİŞLER

Şüphelilerin, başkalarına ait sosyal medya hesaplarını ele geçirip yüksek kazançlı borsa yatırımıyla ilgili paylaşımlarda bulundukları, hesaplarda ekli kişilerin güvenini sağlayarak kendileriyle iletişime geçenlere yüksek kazanç vadettikleri tespit edildi. Zanlıların, mağdurlardan "yatırım danışmanlığı ücreti" adı altında para aldıkları, sonrasında ise yatırımlarından yüksek meblağlarda para kazandıklarını söyleyerek sahte dekont düzenledikleri ortaya çıktı. Şüphelilerin, mağdurların sözde kazandığı yüksek meblağlı yatırımı almak için "vergi ve dosya masrafı" adı altında tekrar para talep ettikleri, işlemlerin yasal olduğuna inandırmak için de sahte olarak düzenlenmiş çeşitli belge ve fotoğraf gönderdikleri belirlendi.





Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan N.B.K. ve K.G. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, E.Y, F.U, Ş.E. ve D.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.