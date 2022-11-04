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Haberler İzmir İzmir'de mührü bozup kumara devam eden şahıslara baskın tombala baskını

İzmir'de mührü bozup kumara devam eden şahıslara baskın tombala baskını

İzmir’in Bornova ilçesinde meydana gelen olayda daha önce mühürlenen ve mührü bozarak tekrar kumar oynatılan işletmeye jandarma baskın yaptı. 25 kişi tombala oynarken suçüstü yakalanırken, toplamda 45 bin 475 TL ceza kesildi.

İHA

04.11.2022, 13:40

İzmir’de mührü bozup kumara devam eden şahıslara baskın tombala baskını

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Naldöken Mahallesi'nde A.Ç. isimli şahsa ait daha önceden mühürlenen bir işletmede, mührün bozulup tekrar kumar oynandığına dair bilgi aldı.


Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, toplam 25 kişi tombala oynarken suçüstü yakalandı. Kumar oynadığı tespit edilen şahıslara toplam 45 bin 475 TL idari para cezası uygulandı. İşletme tekrar mühürlenirken, kumar oynamak için kullanılan 14 adet materyale el konuldu. Öte yandan A.Ç. hakkında "Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak" ve "Mühür Bozma" suçundan adli işlem yapıldı.
Şüpheli şahsın adli işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.

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