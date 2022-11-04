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Haberler İzmir Yazlık evlere giren hırsızlar yakayı ele verdi

Yazlık evlere giren hırsızlar yakayı ele verdi

İzmir'in Foça ilçesinde, turizm sezonunun bitmesiyle birlikte hırsızlık olayları artarken, aynı mahalledeki 2 ayrı yazlık eve giren hırsızlar jandarma tarafından çaldıkları malzemelerle yakalandı.

04.11.2022, 12:22

Yazlık evlere giren hırsızlar yakayı ele verdi

İzmir'in önemli turizm merkezlerinden Foça'da yazlıkçılar, sezonun bitmesiyle evlerine geri dönüş yapmaya başladı. Boş kalan evleri belirleyen hırsızlar, durumu fırsat bildi ve evlere hırsızlığa dadandı. Son olarak Yenifoça Burunucu mevkiinde, iki ayrı evden hırsızlık ihbarı alındı. Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hemen harekete geçerek hırsızların peşine düştü. Ekipler, olayda kullanılan kamyonetle hırsızlık şüphelilerini çaldıkları eşyalarla yakaladı. H.B (23), M.A (21), S.V (31) ve İ.V (32) isimli 4 şüpheli gözaltına alındıktan sonra, işlemlerin ardından tutuklandı.

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