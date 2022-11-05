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Haberler İzmir 8 ilde aranıyordu! 61 yıl hapis cezası bulunan yankesici kıskıvrak yakalandı!

8 ilde aranıyordu! 61 yıl hapis cezası bulunan yankesici kıskıvrak yakalandı!

Yankesicilik suçundan 8 ilde aranan Ö.P., İzmir'in Buca ilçesinde yakalandı. Hırsızlık, dolandırıcılık ve yankesicilik suçlarından toplam 61 yıl hapis cezası bulunan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.

DHA

05.11.2022, 09:15

8 ilde aranıyordu! 61 yıl hapis cezası bulunan yankesici kıskıvrak yakalandı!

İzmir'in Buca ilçesinde, 8 ilde yankesicilik suçu ile aranan Ö.P., polis ekipleri tarafından yakalandı. Hakkında 61 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenilen Ö.P., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Buca ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 ilde yankesicilik suçundan aranan Ö.P. isimli kadının Buca ilçesinde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliyi bir pazar yerinde yakaladı. Hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılık gibi suçlardan hakkında 61 yıl hapis cezası bulunan Ö.P., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Öte yandan, Ö.P.'nin pazaryerlerinde sık sık yankesicilik suçu işlediği öğrenildi.

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