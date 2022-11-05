Adaşının kalbini taşıyan Asel’den doktorlarına teşekkür ziyareti

Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan kalp nakli ile sağlığına kavuşan 2 yaşındaki Asel Adıyaman ve ailesi, kötü günleri geride bıraktı. İzmir'de yaşayan Mürsel-Merve Adıyaman çifti, doğumundan 4 ay sonra sağlık sorunları yaşamaya başlayan Asel'i tedavi için Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi'ne götürdü. Kalp kasında hasar belirlenen Asel Lina Adıyaman, yaklaşık 1 yıl çocuk kardiyoloji bölümünde takip edildi. Rahatsızlığı her geçen gün artarak diğer organlarını da etkileyen Asel bebek, geçen mayısta Sağlık Bakanlığı tarafından acil kalp nakli listesine alındı. Tedavisi hastanenin yoğun bakımında devam eden Asel bebeği hayata bağlayan haber ise Konya'dan geldi. Balkondan düştükten sonra beyin ölümü gerçekleşen aynı yaşta ve aynı isimde olan bir bebekten alınan kalp, temmuzda Ege Üniversitesi'nde gerçekleştirilen operasyonla Asel'e nakledildi. Başarılı geçen ameliyatın ardından bir süre hastanede kalan Asel bebek, ağustos ayında taburcu edildi.





ONLAR "EVET" DEDİ

Asel bebek, annesi ve babasıyla bu kez hastaneye, kendisini ameliyat eden ekibi ziyaret için geldi. Asel bebek, babasının kucağında doktorlarını gülen gözlerle izlerken, EÜ Rektörlüğü tarafından armağan edilen bisikletini ise yanından ayırmadı. Baba Mürsel Adıyaman, taburcu olduktan sonra ilk kez hastaneye geldiklerini ve çok duygulandığını belirterek, "Ameliyat sonrası toparlandı, enerjisi yerine geldi ve onun mutluluğu tüm ailemize yansıdı. Bir organın ne kadar önemli olduğunu kızımızda daha iyi anladık. Hastanede kalp yetmezliği yaşayan çok çocuk var, umarım hepsine organ çıkar ve bu mutluluğu yaşarlar" dedi. Anne Merve Adıyaman ise organ bağışında bulunan aileyle görüşmeye devam ettiklerini belirterek şunları kaydetti: "Çok iyi insanlar, hatta bu yaz gelip Asel'i görmek, kızımızla vakit geçirmek istiyorlar. Kendilerini İzmir'e davet ettik. 'Asel de artık sizin bir kızınız' dedik. Sonuçta onların 'evet' demesiyle kızımızın hayatı kurtuldu."



"YAŞITLARI İLE BÜYÜDÜĞÜNÜ GÖRMEK MUTLULUK VERİCİ"

Kalp nakli operasyonunda yer alan Prof. Dr. Tahir Yağdı da Asel'i sağlıklı bir şekilde gördükleri için mutlu olduğunu söyledi. Yağdı, "Onu yaşıtlarıyla aynı büyüklüğe ve sağlık durumuna ulaşmasını görmek bizleri de sevindiriyor. İnşallah yüzü uzun yıllar güler. Organ nakli olduktan sonra her şey bitmiyor. Kontrolleri ve uzun süre ilaç kullanımı var ama şu an kalbi normal bir kalp gibi çalışıyor" diye konuştu.