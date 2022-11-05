“Çeşme Projesi’ne itiraz İzmir halkına ihanet olur”

İzmir'e bir dizi temaslarda bulunmak için gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ilk olarak AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" etkinliğine katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti İzmir milletvekilleri, AK Parti ilçe başkanları ve meclis üyelerinin de katıldığı etkinlikte konuşan Bakan Ersoy, tekel binalarının restorasyonlarının çok hızlı bir şekilde ilerlediğini vurguladı. Hedeflerinin mart sonuna kadar projeyi tamamlamak olduğunu söyleyen Ersoy, "Kültür yolu festivallerimiz var. Tüm büyükşehirlerimize festivali yaymak istiyoruz. Nisan sonunda 2023 festivalleri başlıyor. Adana ve İzmir kültür yolu festivallerine katılmış olacak. Mart sonuna kadar tekel binasını açıp, ana etkinlik merkezlerinden biri haline getireceğiz" dedi.



TEKEL BİNALARINI İNCELEDİ

Programın ardından Ersoy, restorasyonu devam eden Tekel binalarında incelemelerde bulundu. Burada Çeşme Projesi'ne dair eleştiriler hakkında konuşan Bakan Ersoy, "Çok büyük bir kesim yapılmasını istiyor. Planlamaların doğru şekilde yapıldığını göreceksiniz. İzmir gibi büyük şehirlerimiz söz konusu olduğunda biz siyasi yaklaşmayı doğru bulmuyoruz. Siyaseten bazı şeylere 'hayır' derseniz, her projeye 'rant projesi' deyip kestirip atmaya çalışırsanız bu İzmir halkına ihanet olur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



■ MERT ALPDÜNDAR

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