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Haberler İzmir İzmir'de 10 gündür takip edilen zehir taciri kıskıvrak yakalandı

İzmir'de 10 gündür takip edilen zehir taciri kıskıvrak yakalandı

İzmir Torbalı'da polis ekiplerinini şüphe üzerine 10 gün boyunca takibe aldığı zehir taciri suçüstü yakalandı. Zanlının çimlere sakladığı ve evinde bulunan uyuşturucu maddeler ekiplerce ele geçirildi.

İHA

05.11.2022, 09:54

İzmir’de 10 gündür takip edilen zehir taciri kıskıvrak yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Tepeköy İZBAN İstasyonu çevresinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerce madde ticareti yaptığı şüphesiyle V.Ş., isimli şahıs, yaklaşık 10 gün boyunca sıkı takibe alındı. Yapılan takibin ardından istasyon çevresinde uyuşturucu madde satışı yapmak üzere olan zehir taciri V.Ş., ekiplerce kıskıvrak yakalandı.

Zanlının yapılan üst aramasında 1 adet fişeklenmiş halde esrar maddesi ele geçirilirken, istasyon çevresinde çimlik alana sakladığı 11 adet esrar maddesi de ekiplerce bulunarak el konuldu. Şüphelinin ikametinde de aramalarda bulunan polis ekipleri, 404 gram esrarın yanı sıra 37 adet satışa hazır halde esrar maddesi ve hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına alınan V.Ş., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Zanlı, buradaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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