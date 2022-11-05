İzmir’de elektrik kesintisi 5 Kasım Cumartesi

BAYRAKLI

05.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SOĞUKKUYU MAHALLESİ,BARIŞ CADDESİ,1844/1,1845,6063,6063/1,1846,1845/3, 1845/2 SOKAKLAR VE CİVARI

05.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EMEK MAHALLESİ, 7290 SOKAK VE CİVARI

05.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EMEK MAHALLESİ, 7290 SOKAK VE CİVARI

05.11.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALPASLAN MAHALLESİ,1615/5,1620/10 SOKAKLAR VE CİVARI

05.11.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALPASLAN MAHALLESİ,1620/10,1620/16,1620/64,1615/14,1615/6 SOKAKLAR VE CİVARI

