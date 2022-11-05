İzmir’de elektrik kesintisi 5 Kasım Cumartesi

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri paylaştı. İşte 5 Kasım Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri paylaştı. İşte 5 Kasım Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
BAYRAKLI
05.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SOĞUKKUYU MAHALLESİ,BARIŞ CADDESİ,1844/1,1845,6063,6063/1,1846,1845/3, 1845/2 SOKAKLAR VE CİVARI
05.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EMEK MAHALLESİ, 7290 SOKAK VE CİVARI
05.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EMEK MAHALLESİ, 7290 SOKAK VE CİVARI
05.11.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALPASLAN MAHALLESİ,1615/5,1620/10 SOKAKLAR VE CİVARI
05.11.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALPASLAN MAHALLESİ,1620/10,1620/16,1620/64,1615/14,1615/6 SOKAKLAR VE CİVARI
BORNOVA
05.11.2022 12:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-3 MAHALLESİ,115,115/1,115/2,117/1,117/2,118 SOKAKLAR VE CİVARI
BUCA
05.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DİCLE, YİĞİTLER MAHALLELERİ,FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ,363,365,361 SOKAKLAR VE CİVARLARI
05.11.2022 14:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MENDERES MAHALLESİ,SEYFİ DEMİRSOY CADDESİ,154,157,152 SOKAKLAR VE CİVARLARI
DİKİLİ
05.11.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE CUMHURIYET MAHALLESI 329,325,321,3131,302,315,317 SOKAKLAR VE CIVARI
05.11.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE CUMHURİYET MAHALLESİ 445-453-457 SOKAKLAR VE CİVARLARI
FOÇA
05.11.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE YENİ FOÇA, CENGİZ TOPEL VE YILDIRIM BEYAZIT CADDESİ EBRU,PORTAKAL,POYRAZ,YILDIRIM,ZEYTİNDALI,ZÜMRÜT SOKAKLAR VE CİVARLARI"
GAZİEMİR
05.11.2022 03:00 03:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKTEPE,EMREZ MAHALLELERİ,OPAZ OTOMOTİV,ARKAS,İNCİ HOLDİNG
05.11.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKTEPE MAHALLESİ,AKÇAY CADDESİ,ALTAN AYDIN,TCK AYDIN OTOYOLU
KİRAZ
05.11.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OVACIK MAHALLESI MERKEZ SOKAK TR-1
MENDERES
05.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÜNER MH. KÖY MEYDANI CIVARI
05.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMÖNÜ ATAKÖY MAHALLELERI TAMAMI
05.11.2022 11:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KASIMPAŞA MH. ADLIYE CIVARI KEMALPAŞA MH. 145 VE 147 SOKAK CIVARI
ÖDEMİŞ
05.11.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ VE ANAFARTALAR MAH. DERE,701,YURT,1257, KOOFERATIF,BILGI SOKAKLAR, ÖĞRETMENLER CD. KISMEN, SARAÇOĞLU CD. KISMEN
SELÇUK
05.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET MAH.EŞREF ARNA CAD.1033-5055-5056 SOKAKLAR VE CIVARLARI TR-22 D KOLU HAVAI