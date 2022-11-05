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Haberler İzmir İzmir'de korkunç olay: Annesini bıçaklayıp intihara kalkıştı

İzmir'de korkunç olay: Annesini bıçaklayıp intihara kalkıştı

İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen kan donduran olayda tartıştığı annesini farklı yerlerden bıçaklayan kişi intihar girişiminde bulundu. Anne ve oğlunun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

AA

05.11.2022, 11:00

İzmir’de korkunç olay: Annesini bıçaklayıp intihara kalkıştı

İzmir'in Bornova ilçesinde tartıştığı annesini bıçakla yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu. Evka 4 Mahallesi'ndeki evde O.K.G. ile annesi E.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine O.K.G, annesini farklı yerlerinden bıçakladı. O.K.G, daha sonra bıçakla intihar girişiminde bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Anne ve oğlunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İntihar denilen olayın altından cinayet çıktı!

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