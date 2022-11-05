  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Kardeşine refakat ettiği hastanede hemşire oldu

Kardeşine refakat ettiği hastanede hemşire oldu

5.11.2022

Kardeşine refakat ettiği hastanede hemşire oldu
EGE Üniversitesi Hastanesi Çocuk Hematolojisi bölümü hemşirelerinden Esra Kesgin, bir yıl önce kardeşine kök hücre nakli sırasında refakat ettiği hastanede hastalara hizmet veriyor. Mehmet Kesgin (20), geçen yıl Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan nakille sağlığına kavuştu. Tedavi sürecinde kardeşinin başında olan Esra Kesgin (27), şimdi hastanenin Çocuk Hematolojisi Bölümü'nde çalışıyor. Kesgin, "Hasta yakınlarıyla empati yapıyorum. Çünkü kısa süre öncesine kadar ben de karşı taraftaydım" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA