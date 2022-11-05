Kardeşine refakat ettiği hastanede hemşire oldu

EGE Üniversitesi Hastanesi Çocuk Hematolojisi bölümü hemşirelerinden Esra Kesgin, bir yıl önce kardeşine kök hücre nakli sırasında refakat ettiği hastanede hastalara hizmet veriyor. Mehmet Kesgin (20), geçen yıl Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan nakille sağlığına kavuştu. Tedavi sürecinde kardeşinin başında olan Esra Kesgin (27), şimdi hastanenin Çocuk Hematolojisi Bölümü'nde çalışıyor. Kesgin, "Hasta yakınlarıyla empati yapıyorum. Çünkü kısa süre öncesine kadar ben de karşı taraftaydım" dedi.

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