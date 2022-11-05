Örnek şoför ödüllendirildi

Tire'de şehiriçi yolcu taşımacılığı yapan Bülent Appan (44), aracında unutulan servet değerindeki para ve ziynet eşyasını sahibine teslim edince çifte ödül aldı. Appan, gün sonunda aracını temizlerken içinde 1,5 milyon lira değerinde döviz ve ziynet eşyası ile bir cep telefon olan çantayı buldu. Cep telefonunun aranmasıyla, çanta sahibi ile konuşan ve arayanın ziynet eşyalarının sahibi olduğunu anlayan Appan, vakit kaybetmeden sahibine teslim etti.



ESNAF TERBİYESİNİN GEREĞİ

Olayın duyulması üzerine İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) ve Appan'ın kayıtlı olduğu Tire Otobüsçüler Odası, dürüst şoföre birer teşekkür belgesi takdim etti. İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu tarafından görevlendirilen ulaşımdan sorumlu Birlik Başkanvekili İbrahim Bayram da ayrıca Bülent Appan'ı ödüllendirdi. Bayram, "Doğru davranışlar teşvik edilmeli. Bülent Appan esnaf terbiyesinin gereğini yaparak sadece odasını değil, İzmir Esnaf Teşkilatı'nı gururlandırmıştır. Başkanımız Zekeriya Mutlu'nun talimatlarıyla camiamızın saygınlığına verdiği katkılardan dolayı kendisine teşekkür ettik" dedi. Yaşanan olayın Appan'ın ilk örnek davranışı olmadığına dikkat çeken Tire Otobüsçüler Odası Başkanı Zeki Sessiz ise, 'Pandemi döneminde de Appan aracında unutulan değerli eşyaları yine sahibine teslim etmişti. Şoförlük mesleğini icra eden bir aileden gelen Bülent Appan, esnaf ahlakını özümsemiş genç bir üyemiz" ifadelerini kullandı.



SOKAKTA BAŞIM ÖNDE YÜRÜYEMEM

12 yıldır şoförlük mesleğinde ter döktüğünü kaydeden Bülent Appan, "Tire'de pazarın kurulduğu salı günleri yoğun oluyor. Bu tür olaylar bazen yaşanıyor. Doğma büyüme Tireliyim ve ilçenin tanınan bir ailesine mensubum. Tekrar yaşansa aynısını yaparım. Yoksa Tire sokaklarında başım önde dolaşamam" diye konuştu.

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