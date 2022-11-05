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Haberler İzmir SON DAKİKA: İzmir Buca merkezli bir deprem daha! AFAD şiddetini açıkladı

SON DAKİKA: İzmir Buca merkezli bir deprem daha! AFAD şiddetini açıkladı

İzmir ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin Buca merkezli olduğunu duyurdu. Depremin şiddeti ise 3.7 olarak saptanırken Muğla'da da saat 15.20 sıralarında 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi.

05.11.2022, 16:36 Güncelleme Tarihi: 05.11.2022, 17:00

SON DAKİKA: İzmir Buca merkezli bir deprem daha! AFAD şiddetini açıkladı

İzmir'de peş peşe yaşanan depremlerin ardından vatandaşlar konu hakkında araştırmalar hızlandı. AFAD verilerine göre saat 16.26'da merkez üssü İzmir Buca olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

MUĞLA'DA DA DEPREM!

Muğla'da deprem... AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 6.97 kilometre altında gerçekleşen deprem. çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde gelen ilk bilgilere göre can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu.

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