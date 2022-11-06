Ege’de artçı sarsıntılar sürüyor

GEÇTİĞİMİZ perşembe akşamı 03.29'da İzmir'de meydana gelen ve büyük korkuya neden olan Buca merkezli 4.9 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntıları sürüyor. Dün de saat 16.26'da AFAD verilerine göre, 3.7 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi. Sarsıntı kentin pek çok noktasından hissedilirken, kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, atçı sarsıntı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda



"SAAT 16.26 itibariyle ilimizde Buca merkezli 3.7 büyüklüğünde ve yerin 9.9 km derinliğinde artçı bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar depremle ilgili olumsuz bir ihbar bulunmamaktadır. Tüm İzmirli hemşerilerimize geçmiş olsun" ifadesini kullandı. Yeni Asır'a açıklama yapan Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir de, "3.8-4 büyüklüğüne kadar artçı deprem olabilir. Paniğe kapılmayı gerektirecek bir durum yok" dedi.



AFAD verilerine göre Muğla açıklarında dün 15.20'de, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 6.7 kilometre derinliğinde kaydedildi. Yaşanan sarsıntının herhangi bir can ve mal kaybına yol açmadığı öğrenildi.



■ NİDA ALADAĞ-ADEM ÜLKER

DİĞER