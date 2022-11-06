İzmir’de elektrik kesintisi 6 Kasım Pazar

Bugün İzmir'de arıza ve çalışma kaynaklı elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 6 Kasım Pazar İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler....
Bugün İzmir'de arıza ve çalışma kaynaklı elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 6 Kasım Pazar İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler....
ALİAĞA
06.11.2022 09:00 10:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE "ALMAK TM KAREL1, ABALIOĞLU YAĞ ÖZEL TR-1, PRİMER ABALIOĞLU YAĞ ÖZEL TR-2, BAZTAŞ MADENCİLİK TR-2, ÖZEL, EGELİM DEPOLARI ÖZEL TR, İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş, EGE DEMİR ÖZEL, AKÇANSA ÖZEL TR, KAREL ÖZEL TR, BAZTAŞ PETROL A.Ş. KILIÇLAR KÖK M-262, KAREL DM, BAZTAŞ KÖK, HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR İST.END.A.Ş. ÖZEL TR, EGELİM LOJİSTİK ARKAS ÖZEL TR, KAREL DEMİR TEL ÖZEL TR "
06.11.2022 10:30 11:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE ÇAMLIK DM M10 ÇIKIŞI, ŞAKRAN BÖLGESİ, NAMIK KEMAL VE FATİH CADDESİ KAZIM KARABEKİR PETROL OFİSİ, 311-3317-3115-333-3119-3128- ORMAN MÜDÜRLÜGÜ, SAGLIK OCAGI - TEKSTİL 3136-3135-3148-BAYAR VE ATATÜRK CADDESİ -ŞAKRAN OTEL,MUHTAR EMİR ALİ CADDESİ -3186-3208-3211-3212-3213-3207, YENİ ŞAKRAN BELEDİYESİ, ZİRAHAT BANKASI, YALI CADDESİ 3142 ATATÜRK CADDESİ 3017 -MARAŞEL FEVZİ ÇAKMAK 3165-3148- 3143-3136-3167- 3301 MİMAR SİNAN CADDESİ VE CİVARLARI
06.11.2022 10:30 11:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE ŞAKRAN DM M15 ÇIKIŞI, YENİ ŞAKRAN MAHALLESİ 1. ÇAMLIK M10 ÇIKIŞI, CEVRE YOLU 182-180-176-165-167-162-170-YALI CADDESİ,166-143-ATATÜRK CADDESİ143-136-133-208-236-214-228- -244-252-263-325 SOKAKLAR VE CİVARLARI
06.11.2022 12:00 13:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE " YALI MAHALLESİ , VİKİNG EVLERİ-116-130-113-MAVİ SOKAK EMEK SİTESİ-139- 137- PLAJ CADDESİ ALİAĞA HİLTON OTEL- ZİYA PAŞA CADDESİ-127-128-125, TR-35,TR-32, ALİAĞA M-433, TR-33, TR-74,TR,31, İZSU ÖZEL TR, HAVA TEKNİK OKULLARI KOMUTANLIĞI KARTAL BURNU, İPEK ÖTER ÖZEL TR, ALİ, OSMAN SEZER ÖZEL TR, ADNAN SAKA ÖZEL TR, HAVA KUVV.KOM. DİNLENME TESİSİ ÖZEL, MNV, TUR ÖZEL TR
BAYINDIR
06.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ERGENLI, DEREKÖY, ILICA, KIZILOBA, SARIYURT, HISARLIK VE ALANKIYI MAHALLERI TAMAMI İLE ENERJIŞ ALAN ÖZEL TRAFOLARDA
BAYRAKLI
06.11.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇİÇEK VE TEPEKULE MAHALLESİ-ŞEHİT HAKAN ÜNSAL CADDESİ,1631,1639,2062, 2083,2083/1 SOKAKLAR VE CİVARI
BERGAMA
06.11.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE FEVZİ PAŞA MAH. VE CİVARLARI
BEYDAĞ
06.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET, ATATÜRK MAHALLELERI TAMAMI, SANAYI SITESI, AKTEPE MAHALLLESI, HACIKIRLI, SOĞUKKUYU, MOLLA ÖMER MEVKII, BEYKÖY YOLU, ADAKÜRE YOLU, ÖDEMIŞ YOLU, BEYDAĞ CUMHURIYET ANADOLU LISESI, MEHMET OVALI, ZINSAN DEMIR ÇELIK, İZMIR GENÇLIK-SPOR İL MÜD. BEYDAĞ SPOR TESISLERI, HAYRULLAH YILDIRIM, RUHI SELEK ÖZEL TRAFOLARI VE CIVARLARI (ŞEHIR MERKEZI TAMAMI)
BORNOVA
06.11.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YEŞİLOVA MAHALLESİ,4029,4030,4032 SOKAKLAR VE CİVARI
06.11.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALİ ÖZKAN,TİMTAS ANKARA ASF. ,ESİN GÖRYAKIN
06.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ PINARBAŞI ,GÜRPINAR,ÜMİT MAHALLELERİ,ZÜCCACİYECİLER SİTESİ, İBRAHİM TAMER KAYMAKÇI, PORTAŞ ZÜC.DEK.SAN LTD..ŞTİ.,DİVA MUTFAK, KADIOĞLU UN FB.,PETRAX LTD.ŞTİ.,İZMİR CADDESİ, 4/6,4/12 ,4, 4-6,14, 20,22,26,28,45,35,49,51,55,57, 63,69,69/1, 2,3 77,79,81, 82, 83, 85, 86, 87, 97, 98, 99,810,813,7000 ,7004/6,7077/1,7098 SOKAKLAR VE CİVARI,KÖYTUR,VİSAM, SUNEL TÜTÜN,MİGROS TÜRK .A.Ş,YUSUF ÖZDOĞAN,MİLANGAZ DEMİRÖREN TÜP İMALATI,ALFA İNŞAAT OTO., SADRİOĞULLARI AMB.TİC.SAN. ,HULUSİ BAĞCI TANSAŞ DEPOLARI ARKASI ,ERKUT METAL HURDACILIK, İZSU GN.MD. POMPA,ERDOĞAN ÇOŞKUN,TAMSAN GÜRPINAR ,TEKSAN METAL SAN VE TİC LTD ŞTİ,ARİF TİMURTAŞ, YAKUP TEMURTAŞ,BERGAMA YÖRÜKOĞLU GIDA ,F.CENK BARIŞ VE ORTAKLARI DEPOLARI,BERAT PLASTİK,ARSLAN ZİRAİ SOĞUK HV. DEP. SANAYİ ,VEDAT SAVAŞ,ÇELİK OLUKLU MUKAVVA,NEJAT PİŞİRİCİ
06.11.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ PINARBAŞI,KARACAOĞLAN,EGEMENLİK,YUNUS EMRE,ÜMİT,KEMALPAŞA MAHALLELERİ,EDAK ECZA DEPOLARI IŞIKKENT ,İZELTAŞ 1 NOLU İŞ MERKEZİ,6157/2 ,7405/2 SOKAKLAR,NİĞTAŞ (SELTAŞ) HURDA, PINAR ENTEGRE ET KILIÇLAR HURDA, SELÇUK ECZA,BORNOVA BELEDİYESİ IŞIKKENT SPOR TESİSLERİ ,DALAN KİMYA, HEDEF ECZA,EGE ENDÜSTRİ ,EGE FREN SAN.TİC.A.Ş,BMC SN.TİC.AŞ.,EGE ULAŞIM, YILDIZ DÖKÜM, KORCAN OBUZ, HÜSEYİN ÇOBAN, YAKA DÖKÜM, ÜNAL METAL, HASAN KLAVUZ, ŞAHİN DOĞAN, NİĞDESAN, KONYA TIR PARKI, FEVZİ HANO
BUCA
06.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEYHAN MAHALLESİ,719,719/1,718,718/1,645 SOKAKLAR VE CİVARI
06.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEYHAN MAHALLESİ,661,659/1,630,662,662/3 SOKAKLAR VE CİVARI
06.11.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İZKENT MAHALLESİ,1309,1315,1304,1311,1308 SOKAKLAR VE CİVARI
GAZİEMİR
06.11.2022 14:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FATİH MAHALLESİ,EGE CADDESİ,1192,1194 SOKAKLAR VE CİVARI
06.11.2022 14:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FATİH MAHALLESİ1191,1192,1193,1199 SOKAKLAR VE CİVARI
GÜZELBAHÇE
06.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YELKİ -ÇAMLI MAHALLELERİNİN TAMAMI
KARABURUN
06.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN MH. TR- 25 - 154 , 164 , 165 , 167 , 168 , 170 , 171 , 172 , 175 , 176 , 200 , 220 , 222, 223 ,225 , 225 , 226 ,227 , SOKAKLARI , İNÖNÜ CADDESI VE CIVARI
KEMALPAŞA
06.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖREN-YIĞITLER-BAĞYURDU-SARILAR-SINANCILAR-OVACIK MAHALLELERININ TAMAMI VE CIVARLARI
06.11.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YUKARI KIZILCA MAH. SÜVARI YOLU KEMALPAŞA YOLU CD. SAĞLIKLI YAŞAM SITESI, YEŞIL ÇAMLIK SITESI, KIROVASI MEVKII, BAŞKOMUTAN ATATÜRK, YUKARI KIZILCA KEMALPAŞA CD. 2037 SK. AŞAĞI KIZILCA OVA EVLERI VE CIVARLARI
MENDERES
06.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÜNER MH. 7820 7821 7829 SOKAK CIVARI
MENEMEN
06.11.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE KOYUNDERE, GAZİ, CUMHURİYET MAHALLESİ ULUS MAHALLELERİNİN TAMAMI, ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
06.11.2022 09:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİ İLE KARAGÖL-GÖKTEPE-AYVACIK-BEYKÖY-ALANİÇİ-KARAORMAN-ÇALTI-BAĞCILAR MAHALLELERİNİN TAMAMI -SABAHAT AKŞİRTAY OTİZM EĞİTİM ÖZEL-YİRBİRİNCİ YÜZ YIL ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ-ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI.
06.11.2022 09:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİ İLE KARAGÖL-GÖKTEPE-AYVACIK-BEYKÖY-ALANİÇİ-KARAORMAN-ÇALTI-BAĞCILAR MAHALLELERİNİN TAMAMI -SABAHAT AKŞİRTAY OTİZM EĞİTİM ÖZEL-YİRBİRİNCİ YÜZ YIL ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ-ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI.
06.11.2022 09:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİ İLE EMİRALEM-HASANLAR-İĞNEDERE-GÖRECE TARIMSAL ABONELER VE CİVARLARI
ÖDEMİŞ
06.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ, CUMHURIYET, AKINCILAR, UMURBEY MAHALLELERI KISMEN
06.11.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZAFER MAH. KISMEN
06.11.2022 15:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MEŞRUTIYET MAH. KISMEN
SEFERİHİSAR
06.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR İLÇESI HIDIRLIK MAHALLESI TURABIYE MAHALLESI, SEFERIHISAR BELEDIYESI, SEFERIHISAR KAYMAKAMLIĞI VE CEVRESI
TİRE
06.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAH VE HÜRRIYET MAH.