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İzmir'de kahreden son! 2 kardeş kazada hayatını kaybetti

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kardeş hayatını kaybetti. Kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için ise çalışma başlatıldı.

AA

06.11.2022, 14:49 Güncelleme Tarihi: 06.11.2022, 15:00

İzmir’de kahreden son! 2 kardeş kazada hayatını kaybetti

Samet ve Eren Tokaç kardeşlerin bulunduğu 45 ADR 276 plakalı motosiklet, İzmir-Ankara kara yolu Sütçüler mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 HD 4234 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede 2 kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

İZMİR'E BALIK AVINA GİTMİŞLER

Öte yandan Tokaç kardeşlerin arkadaşlarıyla birlikte 2 motosikletle İzmir'e balık tutmaya gittikleri, avdan döndükleri sırada yaşanan kazada diğer motosiklettekilerin de tehlike atlattığı öğrenildi.

Kardeşlerin cenazeleri, Subaşı Camisinde kılınan namazın ardından Turgutlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze sırasında baygınlık geçiren anne Ayten Tokaç'a yakınları müdahalede bulundu, baba Ramazan Tokaç, taziyeleri kabul etti.

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