  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de sahte içki operasyonu! Fare pisliklerinin içinde hazırlayıp satmışlar

İzmir'de sahte içki operasyonu! Fare pisliklerinin içinde hazırlayıp satmışlar

İzmir'in Bayındır ilçesinde ekipler tarafından düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Sahte içkilerin üretildiği ve depolandığı ahırda fare pislikleri dikkat çekti.

İHA

06.11.2022, 10:41

İzmir’de sahte içki operasyonu! Fare pisliklerinin içinde hazırlayıp satmışlar

Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Bayındır ilçesinde T.H. adlı kişinin ahırda sahte içki bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler tarafından önceden belirlenen adrese düzenlenen baskında 1 ton 430 kilo sahte şarap ele geçirilirken, T.H. adlı şahıs gözaltına alındı. Sahte şarapların üretildiği ve depolandığı ahırda fare pislikleri dikkat çekerken, sahte şarapların muhafaza edildiği pet şişelerin pislik içinde olduğu görüldü.

Gözaltına alınan T.H.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Muğla'da sahte içki operasyonu! Binlerce litre ele geçirildi!

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA