İzmir’de sahte içki operasyonu! Fare pisliklerinin içinde hazırlayıp satmışlar

Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Bayındır ilçesinde T.H. adlı kişinin ahırda sahte içki bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler tarafından önceden belirlenen adrese düzenlenen baskında 1 ton 430 kilo sahte şarap ele geçirilirken, T.H. adlı şahıs gözaltına alındı. Sahte şarapların üretildiği ve depolandığı ahırda fare pislikleri dikkat çekerken, sahte şarapların muhafaza edildiği pet şişelerin pislik içinde olduğu görüldü.

Gözaltına alınan T.H.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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