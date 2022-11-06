İzmir’de Tiktok’çu anneye velayet şoku

İzmir'de yaşayan iş insanı Ferit K. (43) ile 15 yıllık eşi Burcu K. (41), iki sene önce boşanmaya karar verdi. Çift, boşanma aşamasında evlerini ayırdı, 8 ve 13 yaşlarındaki iki kızı anne ile yaşamaya devam etti. İzmir 19. Aile Mahkemesinde görülen dava sürecinde, eşinin Tiktok'ta çok uzun süre vakit geçirdiğini ve bu sebeple iki kızına ilgi göstermediğini öne süren iş insanı, kızlarının velayetini talep etti.

Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre, geçici velayet talebine ilişkin mahkeme tarafından atanan pedagog raporunda, annenin çocuklara ilişkin yükümlülüklerini ciddi manada ihlal ettiği ve velayetin geçici ve kalıcı olarak babaya verilmesi mütalaa edildi. Boşanma kararı çıktığında kalıcı velayetin de kesinleşeceğini belirtildi.

BASINA ÇIKINCA HESABINI KAPATTI

Geçtiğimiz yıl haberlerin basına düşmesinin ardından anne Burcu K. tiktok hesabını kapattı. Burcu K. avukatı aracılığıyla mahkemeye yaptığı başvuruda kendisi hakkında çıkan haberlerin kaldırılmasını talep etti. Ancak mahkeme Burcu K.'nın bu talebini reddetti. Ayrıca Burcu K. boşanma davaları hakkında hiçbir mecra ve platformda konuşulmaması şeklinde gizlilik kararı verilmesi talebinde bulundu. İzmir 19. Aile Mahkemesi bu talebi de reddetti.

AKIL SAĞLIĞI ARAŞTIRILACAK

Ferit K., avukatı Şenay Geçkil aracılığıyla Tiktok tutkunu Burcu K.'nin daha önce bir devlet ve iki özel hastanede psikolojik rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğünü belirterek İzmir 19. Aile Mahkemesi'ne eşinin akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair tespit yapılmasını istedi. Aile mahkemesi de Ferit K.'nin talebini yerinde bularak konunun araştırılması için dosyayı nöbetçi sulh hukuk mahkemesine gönderdi. Sulh hukuk mahkemesi Burcu K.'nın akıl sağlığının tam olup olmadığını, vasi tayini gerekip gerekmediğini araştıracak.

PSİKOLOJİK RAHATSIZLIKLARI VAR İDDİASI

SABAH'a konuşan avukat Şenay Geçkil, "Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenine dayalı olarak açmış olduğumuz boşanma davası ile davalı annenin sosyal medyada sıklıkla vakit geçirmesi ve diğer psikolojik rahatsızlıklarının bulunduğu tarafımızca iddia edildi. Mahkeme sunmuş olduğumuz delilleri hassasiyetle değerlendirerek müşterek çocukların geçici velayetini yargılama sonuna kadar müvekkilimize verdi.

Ancak davalı annenin boşanma davası açılmadan önce ve sonrasında hastane tedavi kayıtlarının dosyaya celbi neticesinde aile Mahkemesi tarafından iddialarımız kabul edilebilir bulunarak davalı annenin akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair araştırma yapılmak üzere İzmir Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesine ihbarda bulunulmuştur.

Bu aşamada Aile mahkemesi tarafından bekletici sorun yapılarak Sulh Hukuk mahkemesinin dava sonucu beklenecektir. Vasi atanmasına karar verilecek olursa dava vasiye karşı yöneltilerek davaya devam edilecektir. Bilindiği üzere, velayet ve dava ehliyeti hususları kamu düzenini doğrudan ilgilendirdiğinden mahkeme resen veya talep üzerine ilgili tedbirleri almak ve dava şartlarını araştırmak zorundadır" diye konuştu.

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