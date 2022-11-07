İzmir’de bir haftada 401 göçmen kurtarıldı

İZMİR'DE 27 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında toplam 15 göçmen kaçakçılığı olayında 401 düzensiz göçmen yakalandı. Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde İzmir İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlıkları ekiplerince 27 Ekim- 3 Kasım tarihleri arasında operasyonlar düzenlendi. Çeşme'de 4, Menderes'te 3, Karaburun'da 2, Seferihisar'da 2, Urla'da 2, Aliağa'da 1 ve Dikili'de 1 olmak üzere toplam 15 göçmen kaçakçılığı olayında 401 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan 7 organizatörden 3'ü tutuklanırken, 401 düzensiz göçmen Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

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