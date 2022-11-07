İzmir’de elektrik kesintisi 7 Kasım Pazartesi

BUCA
07.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BELENBAŞI MAHALLESİ,HÜRRİYET,BEYLİK CADDELERİ,3010 SOKAK VE CİVARI
07.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZAFER VE KIRIKLAR MAHALLESİ, CEZA EVİ CİVARI VE SOKAKLARI
07.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KIRIKLAR MAHALLESİ,KARATEKELİ CADDESİ VE CİVARLARI
07.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 29 EKİM MAHALLESİ,KAYNAKLAR,ZAFER MAHALLESİ,ATATÜRK CADDESİ, TURGUT ÖZAL CADDESİ, OLDURUK MEVKİİ,GAZİ FEYZULLAH USLU,ŞEHİT ER ARİF SERÇE,HASAN SAKA, MEHMET ÇAVUŞ, ORTATEPE,ŞEHİT NURETTİN GÖK,2142,2143, 2160,2148, 2134,2169,2136,2137,2140,2141,2045, 2050,2159,2161,2163, 2164,2166,2170,2172, 2173 SOKAKLAR İLE TCK BORNOVA GİŞELER,PAZAR AVŞAR TURİZM, MEHMET NURİ SALMAN,ALİ EKBER ŞAHİN,BUCA GÖLET,AYSEL KUYUMCUOĞLU, KAYNAKLAR GÖLET YAKINI EĞİTİM KURUMU, GÖKDERE MEZARLIĞI,EMRE SALMAN,CEMAL AVCI, HÜSAMETTİN YALDIZ,MUHAMMED EREN, SÜLEYMAN ACAR,NESİBE KORKMAZ,CELAL SELİMLER, DOĞAM RESTAURANT,MEHMET NURİ SALMAN,TARIMSAL SULAMA İLE KAYNAKLAR MERKEZ MAHALLESİ,ATATÜRK CADDESİ,CAMİALTI, ŞEHİT ER ARİF SERÇE,ŞEHİT İSLAM YEŞİL,BAHÇEBAĞ, MUSTAFA BALCI,GAZİ HASAN ŞEN,MEHMET MEİŞ, GÜRLER,CELİLOĞLU,KABAKÇILAR,2000,2001, 2003,2005,2006,2010,2011,2012,2013,2014,2018,2019,2020,2022,2023,2031,2025,2028, 2035,2070, 2036,2037,2039,2041,2043,2049,2051,2071/2,2079,2072,2072/1,2078,2080,2081,2083, 2076,2079, 2079/2,2075,2077,2049,2048,2053,2054,2055,2107,2015,2029,2105,2101,2205,2231,2213,2215, 2242, 2244,2220,2255/2 SOKAKLAR İLE İSHAK AKBAŞ VE CİVARLARI,AN SU ÜRÜNLERİ, ZAFER MAHALLESİ İZSU,BAŞARIR SOĞUTMA,MEHMET ŞAHİN ÇAKAN,RAMAZAN ACAR,MEHMET ZEKİ ERDOĞAN,AS PLASTİK,OSMAN ÖZÇALIK,OSMAN ÖZTÜRK, ABDURRAHİM SİNCAR,LOKMAN KAYMAZ, SUAT SALGAR,SONER KARACA,SAĞLAM BALIKÇILIK,MEHMET ÇETİN,BOTAŞ,OKRO DOOR MOBİLYA VE CİVARLARI,SEBZE VE MEYVE HALİ, BİRLİK OTELİ,BAŞDAŞ TARIM,GÜRMAR (EGE SOĞUKHAVA DEPOSU),KIRÇİÇEĞİ ORGANİZASYON,ARİF ŞEN ,NOKTA KOLEJİ,AYTAŞ GIDA
07.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BELENBAŞI ,KIRKLAR MAHALLELERİ,3009 ,5002/1 SOKAKLAR VE CİVARI
07.11.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TAHTALI BARAJI KORUM,DEDE,YOLÜSTÜ MEVKİİ-MEŞELİK YOLU KARACAAĞAÇ VE CİVARI,KIRIKLAR YOLU ÜZERİ,KARACAAĞAÇ VE CİVARI, KIRIKLAR KÖYÜ VE CİVARI,3018, 3020,4004,4004/1,4010-4020-4002-4005-4024 SOKAKLAR VE CİVARI,KIRIKLAR MAHALLESİ VE CİVARI,BELEN-HÜRRİYET CADDESİ, ÇORLU MEVKİİ BELENBAŞI KÖYÜ DOĞANCILAR KÖYÜ VE CİVARI
07.11.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KURUÇEŞME MAHALLESİ,205/2,205/5,205/31 SOKAKLAR VE CİVARLARI
07.11.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNKİLAP MAHALLESİ,AKDOĞAN,MEHMET AKİF CADDELERİ,472,468 SOKAKLAR VE CİVARI
07.11.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNKİLAP MAHALLESİ,569,448/1,529,521,512 SOKAKLAR VE CİVARLARI
07.11.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BELENBAŞI KÖYÜ CİVARI KIRIKLAR GES VE CİVARINDAKİ ÖZEL TRAFOLAR