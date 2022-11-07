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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 7 Kasım Pazartesi

İzmir'de elektrik kesintisi 7 Kasım Pazartesi

İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri olacak? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 7 Kasım Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

07.11.2022, 09:15

Su ve elektrik kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde kesintiler yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte 7 Kasım Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

İzmir’de elektrik kesintisi 7 Kasım Pazartesi

BAYRAKLI
07.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TEPEKULE MAHALLESİ-2083/1,2084,2084/1,2084/2,2084/3,2086/2 SOKAKLAR VE CİVARI

BORNOVA
07.11.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARACAOĞLAN MAHALLESİ KEMALPAŞA MAHALLESİ,6170 SOKAK VE CİVAR

İzmir’de elektrik kesintisi 7 Kasım Pazartesi

BUCA
07.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BELENBAŞI MAHALLESİ,HÜRRİYET,BEYLİK CADDELERİ,3010 SOKAK VE CİVARI
07.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZAFER VE KIRIKLAR MAHALLESİ, CEZA EVİ CİVARI VE SOKAKLARI
07.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KIRIKLAR MAHALLESİ,KARATEKELİ CADDESİ VE CİVARLARI
07.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 29 EKİM MAHALLESİ,KAYNAKLAR,ZAFER MAHALLESİ,ATATÜRK CADDESİ, TURGUT ÖZAL CADDESİ, OLDURUK MEVKİİ,GAZİ FEYZULLAH USLU,ŞEHİT ER ARİF SERÇE,HASAN SAKA, MEHMET ÇAVUŞ, ORTATEPE,ŞEHİT NURETTİN GÖK,2142,2143, 2160,2148, 2134,2169,2136,2137,2140,2141,2045, 2050,2159,2161,2163, 2164,2166,2170,2172, 2173 SOKAKLAR İLE TCK BORNOVA GİŞELER,PAZAR AVŞAR TURİZM, MEHMET NURİ SALMAN,ALİ EKBER ŞAHİN,BUCA GÖLET,AYSEL KUYUMCUOĞLU, KAYNAKLAR GÖLET YAKINI EĞİTİM KURUMU, GÖKDERE MEZARLIĞI,EMRE SALMAN,CEMAL AVCI, HÜSAMETTİN YALDIZ,MUHAMMED EREN, SÜLEYMAN ACAR,NESİBE KORKMAZ,CELAL SELİMLER, DOĞAM RESTAURANT,MEHMET NURİ SALMAN,TARIMSAL SULAMA İLE KAYNAKLAR MERKEZ MAHALLESİ,ATATÜRK CADDESİ,CAMİALTI, ŞEHİT ER ARİF SERÇE,ŞEHİT İSLAM YEŞİL,BAHÇEBAĞ, MUSTAFA BALCI,GAZİ HASAN ŞEN,MEHMET MEİŞ, GÜRLER,CELİLOĞLU,KABAKÇILAR,2000,2001, 2003,2005,2006,2010,2011,2012,2013,2014,2018,2019,2020,2022,2023,2031,2025,2028, 2035,2070, 2036,2037,2039,2041,2043,2049,2051,2071/2,2079,2072,2072/1,2078,2080,2081,2083, 2076,2079, 2079/2,2075,2077,2049,2048,2053,2054,2055,2107,2015,2029,2105,2101,2205,2231,2213,2215, 2242, 2244,2220,2255/2 SOKAKLAR İLE İSHAK AKBAŞ VE CİVARLARI,AN SU ÜRÜNLERİ, ZAFER MAHALLESİ İZSU,BAŞARIR SOĞUTMA,MEHMET ŞAHİN ÇAKAN,RAMAZAN ACAR,MEHMET ZEKİ ERDOĞAN,AS PLASTİK,OSMAN ÖZÇALIK,OSMAN ÖZTÜRK, ABDURRAHİM SİNCAR,LOKMAN KAYMAZ, SUAT SALGAR,SONER KARACA,SAĞLAM BALIKÇILIK,MEHMET ÇETİN,BOTAŞ,OKRO DOOR MOBİLYA VE CİVARLARI,SEBZE VE MEYVE HALİ, BİRLİK OTELİ,BAŞDAŞ TARIM,GÜRMAR (EGE SOĞUKHAVA DEPOSU),KIRÇİÇEĞİ ORGANİZASYON,ARİF ŞEN ,NOKTA KOLEJİ,AYTAŞ GIDA
07.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BELENBAŞI ,KIRKLAR MAHALLELERİ,3009 ,5002/1 SOKAKLAR VE CİVARI
07.11.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TAHTALI BARAJI KORUM,DEDE,YOLÜSTÜ MEVKİİ-MEŞELİK YOLU KARACAAĞAÇ VE CİVARI,KIRIKLAR YOLU ÜZERİ,KARACAAĞAÇ VE CİVARI, KIRIKLAR KÖYÜ VE CİVARI,3018, 3020,4004,4004/1,4010-4020-4002-4005-4024 SOKAKLAR VE CİVARI,KIRIKLAR MAHALLESİ VE CİVARI,BELEN-HÜRRİYET CADDESİ, ÇORLU MEVKİİ BELENBAŞI KÖYÜ DOĞANCILAR KÖYÜ VE CİVARI
07.11.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KURUÇEŞME MAHALLESİ,205/2,205/5,205/31 SOKAKLAR VE CİVARLARI
07.11.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNKİLAP MAHALLESİ,AKDOĞAN,MEHMET AKİF CADDELERİ,472,468 SOKAKLAR VE CİVARI
07.11.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNKİLAP MAHALLESİ,569,448/1,529,521,512 SOKAKLAR VE CİVARLARI
07.11.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BELENBAŞI KÖYÜ CİVARI KIRIKLAR GES VE CİVARINDAKİ ÖZEL TRAFOLAR

İzmir’de elektrik kesintisi 7 Kasım Pazartesi

ÇEŞME
07.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İSMET İNÖNÜ MH. 2122(KISMEN), 2123, 2132, 2133 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
07.11.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CELAL BAYAR MAHALLESI 5176, 5184, 5188, 5189, 5192, 5193/1, 5198, 5200, 5202, 5204, SOKAKLAR VE ÇEVRESI İLE ALAÇATI MAHALLESI 16170, 16172, 16178, 16180, 16188 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
07.11.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GERMIYAN MAHALLESI KÖY İÇI GENELI, GERMIYAN İZSU KUYULARI, MURAT GES, BEF MADENCILIK VE ÇEVRESI

FOÇA
07.11.2022 09:00 13:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE YENİ FOÇA, CENGİZ TOPEL CADDESİ, YILDIRIM BEYAZIT, CADDESİ EBRU, PORTAKAL, POYRAZ,YILDIRIM, ZEYTİNDALI, ZÜMRÜT SOKAKLAR VE CİVARI
07.11.2022 13:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE YENİ FOÇA, CENGİZ TOPEL CADDESİ, YILDIRIM BEYAZIT, CADDESİ EBRU, PORTAKAL, POYRAZ,YILDIRIM, ZEYTİNDALI, ZÜMRÜT SOKAKLAR VE CİVARI

İzmir’de elektrik kesintisi 7 Kasım Pazartesi

KARABURUN
07.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOZKÖY TR-1 BOZKÖY TAMAMI

KARŞIYAKA
07.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOSTANLI MAHALLESİ,6347 SOKAKLAR VE CİVARI
07.11.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKSOY,DONANMACI,BOSTANLI MAHALLELERİ,1731,1737,1738,1740,1740/1,1741,1742,1743,1744,1751, 1754,1755,1756,1757,1758 SOKAKLAR VE CİVARI,ORMAN FİDANLIĞI

ÖDEMİŞ
07.11.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YENCEKÖY MAHALLESI (YENICEKÖY TR-7)
07.11.2022 09:00 11:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HISARLIK-ÇUKURKÖY-ÇAMDERE-YEMIŞLER-ORTAKÖY-ARMUTLU-BAŞKÖY-AKMESCIT-MUSALAR ÇUKURALAN MAHALLELERI
07.11.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TÜRKMEN MAH. KISMEN
07.11.2022 10:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BIRGI MAH. KISMEN
07.11.2022 13:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOZCAYAKA MAHALLESI OVA (BOZCAYAKA TR-1)
07.11.2022 14:30 15:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OVAKENT MAHALLESI (OVAKENT TR-10)
07.11.2022 16:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BADEMLI MAHALLESI (BADEMLI TR-38)

İzmir’de elektrik kesintisi 7 Kasım Pazartesi

SEFERİHİSAR
07.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR İLÇESI ÇOLAK İBRAHIM BEY MAHALLESI VE CEVRESI

TİRE
07.11.2022 12:30 13:45 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BÜYÜKKEMERDERE KÜPALAN MEVKII
07.11.2022 14:00 15:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÜÇÜKKÖMÜRCÜ MAH. MANDIRA MEVKII
07.11.2022 15:30 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BÜYÜKKEMERDERE MAH. KABAKLI MEVKII

TORBALI
07.11.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TAŞKESIK, HAVUZBAŞI, ÇAYBAŞI BIR BÖLÜMÜ EĞERCI 2503,SOKAK 12.CAD 1.KÜME EVLERI
07.11.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARSLANLAR, ŞEHITLER, EĞERCI, ÇAYBAŞI MAH BIR BÖLÜMÜ

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