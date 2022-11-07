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Haberler İzmir Minik futbolculardan anlamlı pankart

Minik futbolculardan anlamlı pankart

İzmir Valiliği, Emniyet, mahalle sakinleri, dernekler ve muhtarlık el ele verdi, zehir tacirlerinin kökünü kazımak için dört koldan çalışma başlattı. Semtin futbol takımı Hüradalet kulübünün minik oyuncuları ise, ‘Uyuşturucu kaderimiz değildir’ dedi.

7.11.2022

Minik futbolculardan anlamlı pankart

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Hilal Mahallesi'nde yaşayan çocuklar uyuşturucuya karşı savaş açtı. 'Uyuşturucuyla mücadelede evlatlarımız için gerekirse canımızı ortaya koyacağız' diyen semt sakini Süleyman Pekgöçen, mahalle sakinlerinin de isyan bayrağını çektiğini dile getirdi.

ÇOCUKLAR SPOR YAPACAK
Uyuşturucu madde satışını ve kullanımını önlemek adına gerekirse sabaha kadar mahallede nöbet tutacaklarını belirten Pekgöçen, "Biz mahalle olarak uyuşturucuyla mücadele konusunda kararlıyız, burada uyuşturucu sattırmayacağız" dedi. Semtin futbol takımı Hüradalet kulübünün minik takım oyuncuları ise, 'Uyuşturucu bizim kaderimiz değildir' pankartı ile büyüklerine destek verdi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de bölgedeki zehir tacirlerinin kökünü kazıyacaklarını, bölgedeki gençlerin spor yapmalarına destek olmak için özel çalışma yaptıklarını anlattı.



HER ŞEY EVLATLARIMIZ İÇİN
Murtake (Ege) Mahalle Muhtarı Özer Kaleli, "Biz mahalle olarak uyuşturucuyla mücadele konusunda kararlıyız, burada uyuşturucu sattırmayacağız. Uyuşturucuyla mücadelede evlatlarımız için gerekirse canımızı ortaya koyacağız. Bundan böyle bu mahallede orman kanunları geçerli" dedi. İzmir Romanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İZROMDER) Başkanı Abdullah Cıstır ise uyuşturucu sorunun çözümünde 'sosyal devlet' vurgusu yaptı. Cıstır, "Bugün uyuşturucuyla mücadele konusunda romanların milat günü olmalı. Biz devletimize 'bizi çaresiz bırakmayın' diyoruz" diye konuştu.

'KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ'
İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, "Uyuşturucu bataklığını kurutmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız, bölgeyi tamamen temizleyeceğiz" dedi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü yetkilileri de İzmir'in tamamı ile ilgili büyük bir operasyon için düğmeye bastıklarını belirttiler.

FATİH ŞENDİL / ÖZEL HABER

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