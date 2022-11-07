Nar Taneleri’nden Selanik’te özel konser

İZMİR'DE 2017'de dezavantajlı bireyler ile ailelerinin sosyal hayata katılarak rehabilite olmaları amacıyla kurulan Nar Taneleri Korosu, Selanik'teki Atatürk Evi'nde yapılacak 10 Kasım törenlerinde sahne alacak. Koro, Vardar Ovası, Katibim ve Aman Cevriye Hanım gibi eserleri Yunanca ve Türkçe seslendirecek.



TEMSİL EDECEKLER

AVRUPA Birliği destekli projeler sayesinde yurt dışına açılan koro, 10 Kasım'da, Selanik'te düzenlenecek anma programına katılacak. Türkçe ve Yunanca eserlerden oluşan bir repertuvar hazırlayan koro ülkelemizi temsil edecek. Narlıdere Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Besim Toker, provaların tüm hızıyla sürdürdüğünü söyledi. 10 Kasım törenlerinde hem farkındalık yaratmak hem de Türkiye'yi temsil etmek istediklerini belirten Toker, "Koroyu kurarken engelli gençler ve annelerinden yola çıkarak bir program oluşturduk. Annelerin sosyal yaşama daha aktif katılmalarını sağlıyoruz" dedi.



ÇOK HEYECANLIYIZ

OTİZMLİ Tuna Coşkun'un annesi Ayşe Coşkun, "Tuna'm, burada çok mutlu. Yıllarımı oğlum Tuna için harcadım" dedi. Otizmli Bora Biber'in annesi Seda Biber ise koro sayesinde sosyalleştiklerini dile getirerek, "Çok heyecanlıyız. Orada Atatürk'ün evini ziyaret edip, şarkılar söyleyeceğiz" dedi.

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