30 gün zorlama hapis kararına itiraz

HÜLYA Şellavcı Yeğin'in cesedi, İzmir'in Bornova ilçesinde başından vurulmuş halde bulunmuştu. Yeğin'in cinayet şüphelisi olarak aranan eşi Kaffar Yeğin için verilen 30 gün zorlama hapse itiraz edildi.





KARAR ZAMANINDA VERİLMEDİ

YEĞİN'İN damadı avukat Ensar Aktürk, "Zamanında verilmeyen, şimdiyse hukuka aykırı verilen bu kararının kaldırılması, maktulün çocuklarının resmen alay edilen acısını biraz rahatlatacaktır" dedi. Kaffar Yeğin'in, Hülya Şellavcı Yeğin'i öldürüldüğü atölyeye yakın görüntüleri de ortaya çıktı. Elinde bir paket bulunan Kaffar Yeğin'in, Hülya Şellavcı Yeğin'in ölü bulunmasından 5,5 saat önce atölyeye yakın noktadan hızlıca uzaklaştığı görülüyor.