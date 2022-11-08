Altındağ’da vatandaş toz toprak içinde kaldı

İzmir'in Bornova ilçesinde yaklaşık 6 aydır yollarının bozuk olduğunu söyleyen vatandaşlar yetkililerden yardım istedi. Altındağ semtindeki Fevzi Paşa Caddesi'nin alt yapı çalışması nedeni ile kazıldığını ifade eden vatandaşlar, kazılan yolun yaklaşık 6 aydır asfaltlanmadığını söyledi. Kazılan yoldaki çukurların toprakla kapatıldığını, asfaltlanması için aylarca beklediklerini hatırlatan vatandaşlar, her araç geçişinde hem evlerinin hem de mahallenin toz toprak içinde kaldığını vurguladı. Caddeden araçlarıyla geçen sürücülerin de bu durumdan şikayetçi olduğunun altını çizen vatandaşlar, "Oturduğumuz semtin yolunu 6 ay önce kazıp gittiler. Aylardır asfaltlama da yapmadılar. Geçen araçların alt takımları sürekli hasar görüyor. Balkonumuza çamaşır açamıyoruz. Hava almak için penceremizi açamıyoruz. Böyle rezillik olmaz. Aylardır çektiğimiz çileyi yetkililere bildirmemize rağmen sorunumuzu halen çözmediler" diye konuştu.

METİN BURMALI