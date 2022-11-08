Büyükşehir açıp kaderine terk etti

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Limontepe Bahriye Üçok Mahallesi'ne yapılan park, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer'in katılımı ile geçen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda hizmete açıldı. Parka, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin El Bab bölgesine düzenlenen operasyonda, 2017 yılında şehit düşen 30 yaşındaki Astsubay Üstçavuş Yahya Efiloğlu'nun ismi verildi. Belediye şirketi İzdoğa tarafından park alanına meyve fidanları dikilirken, yol ve kaldırım işleri de İZBETON tarafından yapıldı. Parka güvenlik kamerası ve aydınlatma takılmasını isteyen vatandaşlar, çocuk oyuncaklarının etrafının da çitle kapatılması gerektiğini söyledi. Akşam saatlerinde madde bağımlılarının geldiği parka gitmeye korktuklarını vurgulayan mahalle sakinleri, "Buraya güvenlik kamerası takılmalı. Oyun parkının yanından da araç yolu geçiyor. Çocuklarımız yola çıkmasın diye oyun alanının etrafına korkuluk gerekiyor. Parkı açıp gittiler ancak sonra kimse burayla ilgilenmedi, şikayetçiyiz ve yardım istiyoruz" dedi.

METİN BURMALI