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Haberler İzmir Cezaevinden kaçan hırsız çaldığı motorla yakalandı

Cezaevinden kaçan hırsız çaldığı motorla yakalandı

8.11.2022

Cezaevinden kaçan hırsız çaldığı motorla yakalandı
TİRE'DE çeşitli suçlardan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi T.B. son işinde motosiklet çalınca yakayı ele verdi. Kısa süre önce cezaevinden kaçtığı öğrenilen T.B, polise ve kent içindeki güvenlik kameralarına yakalanmamak için çaldığı motosikletin plakasını kazıdı. Tire polisinin dikkatinden kaçmayan motosikletin çalıntı olduğunun anlaşılması üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Şüpheliyle, polis arasında filmleri aratmayan kovalamacanın ardından kısa sürede yakayı ele veren zanlı T.B'nin aranan kanun kaçağı olduğu ortaya çıktı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan T.B. cezaevine gönderildi.

■ NADİR UYSAL
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