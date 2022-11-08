İmarda yeşil alan gerçekte çorak arazi

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki 2. İnönü Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, oturdukları bölgenin imar planlarında yeşil alan olarak göründüğünü ancak alanda taş topraktan başka bir şey olmadığını söyledi. Mahalle sakinleri, çorak arazinin çim ekilerek ya da ağaç dikilerek yeşillendirilmesini istedi. 2. İnönü Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi numara 13/B'deki sitede oturan vatandaşlar, yaşadıkları apartmanın hemen yanı başında bulunan ve imar planlarında yeşil alan olarak geçen arazinin imar planlarındaki gibi yeşil bir alan olmasını talep etti.

Arazinin taş, topraktan ibaret olduğunu, zaman zaman kimliği belirsiz kişilerin buraya moloz hatta çöp bile attıklarını vurgulayan vatandaşlar, "İmar planlarında burası yeşil alan olarak geçiyor ancak görseniz çorak bir arazi. Narlıdere Belediyesi yetkililerine bu talebimizi ilettik ancak hiç kimse ilgilenmedi. Buranın çim ekilerek ya da ağaç dikilerek yeşillendirilmesi gerekiyor. Hiç değilse park yapsınlar çocuklarımız vakit geçirsin. Boş kaldığı sürece buraya moloz ya da çöple dolacak" dedi.

METİN BURMALI