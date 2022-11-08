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Haberler İzmir İzmir merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 28 gözaltı kararı

İzmir merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 28 gözaltı kararı

Türk Silahlı Kuvvetleri, FETÖ/PDY yapılanmasının asker ve sivil şahıs unsurlarına karşı sürdürülen soruşturmada, başta İzmir olmak üzere 12 ilde haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

İHA

08.11.2022, 09:17 Güncelleme Tarihi: 08.11.2022, 09:45

İzmir merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 28 gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasında yer alan ve ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu, kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen; 5'i Kara Kuvvetleri, 8'i Hava Kuvvetleri ve 1'i Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup olan 4'ü muvazzaf 14 asker, 13'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi ve 1'i ihraç polis memuru olmak üzere toplam 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin 3'ü Üsteğmen, 10'u Astsubay ve 1'i Uzman Çavuş rütbesinde olduğunu bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliyi yakalamak için İzmir merkezli 12 ilde düğmeye bastı.

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