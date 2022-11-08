Sıcaklık rekoru ve don uyarısı bir arada

70 günün ardından yağışlı havaya "merhaba" diyen İzmir'de yeni haftada yağış beklenmiyor. Meteoroloji'den gelen verilere göre; bu hafta nem oranı yüzde 85'lere ulaşıyor. Hava sıcaklıklarının düşüşünü hissettirdiği İzmir'de haftanın en düşük sıcaklığı 8 derece olacakken en yüksek sıcaklık Cuma günü 24 derece olacak. İzmir'de, geçmiş verilere göre hava sıcaklıkları ortalamanın üzerine çıkacak. Cuma günü hava sıcaklığının rekor kırması bekleniyor. Diğer yandan gece sıcaklıkları il genelinde 10 derecenin altına inecek. Tire'de gece sıcaklığının 0 dereceye düşeceği tahmin ediliyor. Tire'de Çarşamba ve Perşembe gecesi düşen sıcaklık için üreticilere don uyarısı yapıldı.