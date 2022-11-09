CHP demek, bitmeyen projeler demek

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, atıl alanların sürdürülebilir tasarım yaklaşımıyla yeniden canlandırılması için kent içi ulaşımın önemli bağlantı noktası Halkapınar Aktarma Merkezi'nde, içerisinde engelli dostu yürüyüş alanları, tematik bahçe, yeşil duraklar ve gösteri alanlarının olduğu bir proje için kolları sıvadı.

BİTİŞ TARİHİ UZATILDI

8 milyon 168 bin liralık yatırımla 6 ayda tamamlanacak projenin yapım işini Polen Peyzaj isimli firma aldı. Firma 'Halkapınar Düzenlemesi İşi'ne geçen yıl 24 Eylül'de başladı. 180 günde bitirilmesi planlanan projenin inşaat alanındaki toteminde yer alan bilgilere göre; projenin bu yıl 24 Şubat'ta bitirilmesi gerekiyordu ancak ek süre ile proje bitim tarihi önce 22 Mart'a, ardından da üzerine bant çekilerek 5 Haziran'a uzatıldı.

İşin başlama ve bitiş tarihi arasındaki toplam 10 aylık süreçte kaldırım taşı döşenmesinin dışında bir arpa boyu yol alınamadı. Projenin başlangıcından bugüne yaklaşık 14,5 ay gibi bir süre geride kaldı ancak proje alanı mezbeleye döndü.

METİN BURMALI