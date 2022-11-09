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İzmir'de hareketli saatler! Komşu kavgasında kan aktı

İzmir’in Menemen ilçesinde komşular arasında kavga çıktı. Yaralılar ambulans ile Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli U.O'nun yakalanması için çalışma başlattı.

İHA

09.11.2022, 08:57 Güncelleme Tarihi: 09.11.2022, 08:58

İzmir’de hareketli saatler! Komşu kavgasında kan aktı

Edinilen bilgiye göre olay, dün sabah 10.00 sıralarında Menemen ilçesi, 30 Ağustos Mahallesi, 7119 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, U.O., (21) alt komşusu O.K. (23) ve İ.O.K (28) ile tartışmaya başladı. Gerginliğin artmasıyla U.O., yanındaki bıçakla O.K.'yi kalp ve sırt bölgesinden İ.O.K.'yi ise karın bölgesinden bıçakladı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kalp ve sırt bölgesinden yaralanan O.K.'nin durumu ağır olduğu belirlendi. Yaralılar ambulans ile Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan İ.O.K.'nin durumu iyi olduğu O.K.'nin ise hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, olay yerinden kaçan şüpheli U.K.'nin kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi arıyor.

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