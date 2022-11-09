İzmir’deki binlerce yıllık suskun faylar aktifleşti! Deprem fırtınasına neden olabilir

Buca'da 4 Kasım günü saat 03.29'da Richter ölçeğine göre 4,9 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 14.47 kilometre derinliğindeki sarsıntı İzmir'in yanı sıra Manisa, Aydın, Balıkesir ve Çanakkale'den de hissedildi.
DEÜ DAUM Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Ege Denizi, Seferihisar açıklarında, 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin Tuzla fayının kuzeydoğu ucundaki 'çiçek yapısının' aktif hale geçerek Buca fayı gibi binlerce yıldır suskun fayları aktifleştirdiğini söyledi.