İzmir’deki binlerce yıllık suskun faylar aktifleşti! Deprem fırtınasına neden olabilir

'TUZLA FAYI 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETEBİLİR'

Fayların birbirini tetiklediğini hatırlatan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Buca fayının Tuzla fayı ile bağlantısı bulunuyor. Bütün bu yapı, dediğim gibi bir çiçek yapısını andıran şekilde gelişmiş durumda. Tuzla fayının 7 büyüklüğünde bir deprem üretebildiğini biliyoruz. Bu depreminde yakın bir zamanda olması beklenmiyor. Ancak biz toplum olarak depreme hazırlıklı olmalıyız. Bunun için toplumun bilinçlendirilmesi gerekiyor. Bunun için yapılması gereken çalışmalar var. Onlardan birini 12 Kasım'da ülke olarak AFAD tarafından düzenlenecek olan tatbikatta gerçekleştireceğiz. Deprem öncesi, sırası ve sonrasında ne yapmamız gerektiğini anlamış olacağız" ifadelerini kullandı.