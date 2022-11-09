Kurtulmak istediği uyuşturucu sonu oldu

İZMİR'DE 29 yaşındaki Murat M., sentetik kristal uyuşturucu batağından kurtulmak için, tedaviyi kabul etti. Küçük çocuğuna babalık yapmak için uyuşturucuyla savaş başlattı. Polisin ve sağlık ekiplerinin yardımı ile ilk etapta başaralı bir tedavi süreci geçirdi. Bir araç yıkama istasyonunda işe başladı. Ancak, çevresi onun peşini bırakmadı. Feryad etti ama zehir tacirleri bataktan kurtulasına izin vermedi. Sonunda savaşı kaybederek yaşamına son verdi. Genç adamın yaşamına son vermeden önce bir görevliye attığı kurtulma isteği mesajına Yeni Asır ulaştı. Murat M'nin son mesajında "Metanfetamin, paranoya, şüphecilik ve birçok şeyle beraber dişlerim döküldü. Hayatım öyle oldu ki yaşamak nefes almak, ölsem bitecek rezalet. Evladım için babalık yapıp ona ömrümü adamak istedim. Bu rezalet utançtan kurtulmak istiyorum. Yaşamak için bana hayat eli desteği olur musun" yazdığı ortaya çıktı.

FATİH ŞENDİL