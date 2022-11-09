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Haberler İzmir MHP'li Şahin'den Tunç Soyer'e: Aklındakini biliyoruz!

MHP'li Şahin'den Tunç Soyer'e: Aklındakini biliyoruz!

9.11.2022

MHP’li Şahin’den Tunç Soyer’e: Aklındakini biliyoruz!
MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Buca Cezaevi planlaması ile ilgili tartışmalara müdahil oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "gerekirse makinelerin önünde duracağız" açıklamasına tepki gösteren Şahin şunları söyledi: Sen İzmir'in kişi başına düşen yeşil alanını Türkiye ortalamasının altına düşür, sonra kalk "makinelerin önüne duracağız" de. Sen İzmir'de yeşil alanı artırma adına hangi adımı attın? Konya'da 42, Ankara'da 18, Kocaeli'nde 12 olan oran İzmir'de 5 m2. Aklındakini biliyoruz!
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